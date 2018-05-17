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«Ленинград» сыграл в Париже для российских посла и торгпреда

10:45 17.05.2018
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов
Сергей Шнуров © KM.RU, Даниил Ремизов

Концерт группировки «Ленинград» в Париже почтили своим присутствием Посол России во Франции Алексей Мешков и торговый представитель Александр Туров.

В концертном зале также находится посол Беларуси во Франции Павел Латушко, сообщает РИА «Новости». Выступление «Ленинграда» прошло в концертном зале Casino de Paris в IX округе французской столицы. Предыдущий концерт группы в Париже прошел в начале мая 2017 года.

На днях по первому каналу показали фильм о «Ленинграде» «Экспонат», исследующий феномен группы.
 

Темы: Париж, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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