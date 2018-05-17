Группа «НОМ» вскрыла главную причину семейных конфликтов

Группа «НОМ» представила свой новый альбом «Я тебя услышал» в клубе «16 Тонн» 12 мая

«Я тебя услышал» - финальный альбом трилогии питерских затейников «Жизнь замечательных людей». Первые две пластинки цикла «Семеро смертных» и «Оттепель» подразумевали достаточно трудоемкие сценические решения, поскольку «НОМ» всегда тяготел к гротескной театрализации своих выступлений. На презентации же «Я тебя услышал» участники группы позволили себе выйти на сцену в майках-алкоголичек, и это вполне было оправдано содержанием диска. Ведь сидя перед компьютером действительно менее всего задумываешься о своем внешнем виде.

Альбом «Я тебя услышал» сыграли целиком в установленном порядке и, конечно, совсем уж без мизансцен здесь не обошлось. В «Я тебя услышал» музыканты принялись потешено маршировать, как герои фильма «Джентльмены удачи», а шоумен Федул Жадный небрежно обращался с пацификом, словно намекая на то, что пламенные посты за мир являются в интернет-баталиях всего лишь разменной монетой.

Героем вечера был Александр Ливер, приехавший по случаю из Женевы, где проживает много лет и поёт в опере. Но в «Северном сиянии» его потеснила приглашенная вокалистка Ольга Зубкова, представившая сюрреалистическую эпопею из жизни обитателей заполярного круга. Ролдь самих обитателей сыграли Николай Копейкин и Федул Жадный, потрясая оленьими рогами и полярной звездой.

«Спасибо друзья, вы настоящие друзья! С вами как-то теплее», - бархатисто пророкотал Ливер, делая подводку к «Песне друзей». Поскольку в песне идет о стульчаке как символе мужской дружбы, Копейкин и Федул продуктивно использовали крышку унитаза в качестве смотрового отверстия и хомута. Ливеру же достался ершик для чистки унитазов. После затейливых манипуляций с данным артефактом щедрый певец передарил его клавишнику Николаю Гусева, чей день рождения как раз отмечался в этот день.

В песне «Муж и жена» Николая Копейкин показал источник многих семейных конфликтов — сварливую жену с растрепанными буклями, свиным пятачком, рогами, фартуком и третьим глазом во лбу. Вероятно, такой реквизит указывал на демоническую проницательность записных мегер, их неряшливость, грубость и вечную обиду на неверных мужей. В заключительной песне альбома «Сатана» Александр Ливер превратился в дьявольского магистра в красно-черной сутане, с ненавистью выслушивающего сплетни прихожанок о себе. Автора текста этой песни — писателя Михаила Елизарова — лидер «НОМа» Андрей Кагадеев пригласил на сцену и рассыпался в благодарностях.

Произвольная программа второго отделения концерта во многом была заточена под Александра Ливера, который имеет возможность участвовать лишь в знаковых выступлениях «НОМа». Настоящий ажиотаж в зале вызвало исполнение им «Вкуса алкоголя во рту». Копейкин и Федул поддержали товарища перфомансом с укачиванием спеленутых бутылок. Ливер сделал попытку щедро отведать содержисое одной из них, но блительный Копейкин энергичными жестами дал понять товарищу, что лучше — по чуть-чуть.

Смешно получилось перед «Насекомыми». Представляя эту вещь, Андрей Кагадеев поинтересовался у зала, чем обычно питаются воробьи? Бывалый Ливер указал ему на бутылку из-под водки. А благодаря песне «7%» зрители усвоили для искрометных лозкнга от Ливера: «Хозяйство вести — не м..ями трясти» и «Модный гей, гвоздь забей».