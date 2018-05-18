Певец Григорий Лепс угодил в больницу с переломами

15:17

Певец и наставник шоу «Голос» Григорий Лепс был экстренно госпитализирован.

Причиной стало падение артиста, в результате которого он получил перелом нескольких ребер, сообщает Lenta.ru. Прочие подробности инцидента пока не разглашаются.

Администратор Лепса Наталья Мостакова подтвердила телеканалу РЕН-ТВ, что музыкант находится в больнице, однако не стала называть причину госпитализации. Представительница артиста заверила, что исполнитель скоро будет выписан из медицинского учреждения.

В данный момент Лепс проходит обследование в столичной Боткинской больнице. Его состояние не вызывает опасений, заявила представительница музыканта.