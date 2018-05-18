«Ленинград» привлек Глюкозу и рэпера ST в клип о недовольных русских

11:43

В Интернете появился новый анимационный клип группировки «Ленинград» «Жу-жу», в котором участвует певица Глюкоза и рэпер ST.

Ролик выполнен сделан в довольно оригинальном анимационном стиле, и все артисты в нем - нарисованные. Оценить его можно на официальном канале "Ланинграда" на YouTube. К сожалению, выложить мы не можем выложить полный вариант клипа, поскольку там ожидаемо содержится нецензурная лексика. Однако предлагаем фрагиент.

Режиссером клипа стал Илья Найшуллер («Хардкор»), ранее снявший для группы Сергея Шнурова видео на композицию «Кольщик». Сергей Шнуров находится в клипе на вторых ролях, так как основную вокальную партию исполняет Глюкоза, а ST зачитывает небольшой фрагмент.

В песне есть такая строфа:

Оля недовольна "Мерседесом",

Коля недоволен лишним весом,

Он и своей "Маздой" недоволен -

"Мерседес" его б устроил Олин.

Стоит заметить, что это не первый анимационный клип «Ленинграда». В свое время сотрудниками KM.RU был разработан и снят официальный мультипликационный клип на песню «WWW».