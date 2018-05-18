Мара, 26 мая, «16 Тонн»

16:09

Недавно Мара представила слушателям новый сингл «Русская звезда», «песню-призыв к русским людям»

Так же будет называться и новый альбом, который выйдет осенью — продолжение предыдущей пластинки Мары «Война и мир». «Он будет очень жестким по музыке, по текстам, по смыслу, — говорит певица. — Ну и, конечно, он весь апеллирует к нам с вами, к русским людям, к нашей крови, к нашим корням, к пониманию связи со своей землей, с тем, что это наша родина и в любой момент мы эту родину будем защищать».

Новые песни Мары призывают к преображению, объединению, тотальному подъему и мощному движению вперед. Это будет настоящий шквалистый, риффовый рок! Какие-то из них обязательно прозвучат на концерте в «16 тонн».