Гражданская Оборона «Посев» (переиздание)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Посев», Стиль: панк-рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

«Посев» - доисторический проект Егора Летова, оставивший массу альбомов, которых практически никто не слышал. Записи даже не предназначались для широкого распространения, поскольку музыканты на тот момент сами толком не знали, чего хотят добиться. Наверное, главным для них тогда было вызывающее название, позаимствованное у запрещенного в СССР диссидентского журнала.

Стараясь всеми силами обратить внимание властей на свою деятельность, «посевовцы» в итоге добились искомого. В 1985-м — в период, когда наряду с «Посевом» уже существовала «Гражданская Оборона», ими заинтересовались соответствующее органы. Последнее, что было записано ими после разгона групп — баллада «Детский доктор сказал ништяк», зафиксировав которую музыканты пожали друг другу руки и разошлись, полагая, что больше друг друга уже никогда не увидят.

Данное издание — сборник пограничных треков между «Посевом» и «ГО». Частично материал перезаписывался в 1989-м в период работы над альбомом «Русское поле экспериментов», что-то было взято из архивных сессий. Главное, чем ценен «Посев» - тандем Егора Летова и Кузи УО, понимавших друг друга с полуслова, поскольку оба двигались к футуристическому методу творчества с разных сторон. Летов шел от ума, неустанно экспериментируя. Кузя — интуитивно и напролом, оставив кипы небрежно сляпанных опусов, вроде «»Уеду в Америку», «Напряг растет» и «Когда я вырасту».

Если выражаться канцелярским языком, диск можно назвать музыкально-поэтической композицией, где стихи отчаянно борются с мелодией. Иногда это противостояние выражается буквально — например, когда кособокий стишок Кузи УО «В садике» непонятно зачем записывался на первый вариант «Зоопарка», безнадежно его испортив.

Что-то получилось слишком неубедительным в эстетическом смысле — например текст к небезнадежному по музыке «Сибирскому морозу» сам Летов безжалостно окрестил в аннотации к изданию «редким по дурости и топорности». Да и чего говорить когда один из самых сильных номеров компиляции «Рваные бусы» возник спонтанно — из случайно подслушанного Летовым в подмосковной электричке разговора двух советских женщин.

Главный козырь сборника — абсурдистская песня «Открове», ставшая для поклонников Летова культовой. Невозможно забыть возникший в зале ДК Горбунова восторг, когда «Гражданская Оборона» вдруг грянула ее в финале концерта к своему 25-летию. По сравнению с этой версией, вариант «Открове» из «Посева» выглядит бедновато, но как артефакт — в самый раз!

В целом, нынешнее переиздание «Выргорода» повторяет диск из антологии «Мистерии Звука» 2005. Однако в буклете поправлены названия некоторых песен — например «Ненавижу женщин (таких, как ты) вместо «AWL Song» и «Рваные бусы» взамен загадочного «Смерч».