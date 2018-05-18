Стало известно, сколько жителей России посмотрели последнее «Евровидение»

16:28

Трансляцию конкурса «Евровидение», согласно данным ВЦИОМ, посмотрели примерно 16% жителей России.

Данная цифра более чем вдвое ниже, чем в 2016 году, сообщает ТАСС. «В нашей стране доля зрителей (16%) финала песенного конкурса "Евровидение" в 2018 году, прошедшего без представителя нашей страны, заметно уступает показателю двухлетней давности (38%)", - говорится в сообщении ВЦИОМ. При этом отмечается, что чаще за трансляцией наблюдали женщины (21%) и люди в возрасте старше 60 лет (24%), нежели мужчины (9%) и представители средней возрастной группы (9% среди 35-44-летних). Половина респондентов (51%) считают голосование жюри на конкурсе в 2018 году необъективным, еще 32% - объективным, остальные (17%) затруднились ответить. Доля респондентов, согласных с подсчетом итогов зрительского голосования (41%) примерно равна доле тех, кто считал его необъективным (43%)».

Насчет объективности относительно судейства Самойловой у жителей России также нет единодушия. «28% считают судейство честным, 26% - нет. Чаще всего о справедливости оценок говорит молодежь (39% среди 18-24-летних)», - отмечается в опросе. О том, что в полуфинале конкурса от России участвовала певица Юлия Самойлова, знают более трети (36%) опрошенных россиян. Заметно лучше остальных осведомлены москвичи и петербуржцы (47%), женщины (43%), активные интернет-пользователи (40%).