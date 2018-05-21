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Обнародовано имя самого лучшего музыканта в мире

11:18 21.05.2018
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Английский бард-рокер Эд Ширан стал лауреатом премии Billboard Music Awards 2018 как лучший исполнитель года.

Мероприятие, на котором награда нашла героя, прошло в Лас-Вегасе в ночь на 21 мая, сообщает Lenta.Ru.

Изначально певец значился в номинациях на целых15 наград. Однако в результате Ширан получил шесть из них, включая премии «Самый продаваемый исполнитель», «Самая популярная песня на радио» (Shape of you) и «Лучший музыкант мужского пола».

Певицей года признана американская дива Тейлор Свифт. Титул лучшей группы получил инди-рок-коллектив Imagine Dragons.

Напомним, недавно радиостанция Smooth Radio обнародовала топ из 500 лучших песен всех времен. На первом месте оказалась песня Ширана Perfect. В целом, в рейтинг вошли четыре композиции исполнителя, три из которых оказались в первой двадцатке.

Эд Ширан — 27-летний певец, записавший три номерных альбома.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Музыка и шоу-бизнес, Музыкальные награды в мире, Персоны и события в мире музыки
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Комментарии читателей
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21.05.2018, 14:58
Гость: Экая

...гадость эти ваши "лучшие".

А заголовок статьи - верх безсмыслицы. "...имя самого лучшего музыканта...". Я уж думал, что лучшего всех времён, а тут - 2018 ???

Кстати, пачаму??? Как? Год же не закончился. Каким манером они пришли к этому выводу? Давайте уж лучшего музыканта 2050-го года номинировать прямо сейчас. Чего там скромничать!
21.05.2018, 14:51
Гость: Кот Мурр

РАЛДУГИН!!!
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Он самый богатый.
Налабал в переходах метро аж 2 лярда гринбеков,что в Панаме лежат "на балалайки".
21.05.2018, 13:41
Гость: Algol

Дебилизм в музыке. Нечего слушать
Все гоняются из 90 а то из 80-х. максимум отголоски до района 2010 года. Сейчас их дети так-же ту музыку слушают. После 12 года - одна хрень идет
Фирмы ремастируют записи. до 12 года
А у этих придурков - только 1-2 трека за всю их карьеру. Через полгода о них забывают.
Глобальный кризис культуры Запада.
Но и те кто должен был помимо запада предложить что то востребованное тоже как сели в лужу так и сидят....вместе с Западом )))))))))
Прикол иногда вырывается, но это только что бы поржать.
Особенно над рэпперами.......крюки растопырив начинают свои вуду от макак колдовать. Алан Чумак наколдовал - понесли деньги в МММ.
А здесь а -ля Горбачевым и Рокфелерам в их мировое правительство...... .
Что сделают с миром такие люди .........за примерами ходить далеко не надо.
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