Обнародовано имя самого лучшего музыканта в мире

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Английский бард-рокер Эд Ширан стал лауреатом премии Billboard Music Awards 2018 как лучший исполнитель года.

Мероприятие, на котором награда нашла героя, прошло в Лас-Вегасе в ночь на 21 мая, сообщает Lenta.Ru.

Изначально певец значился в номинациях на целых15 наград. Однако в результате Ширан получил шесть из них, включая премии «Самый продаваемый исполнитель», «Самая популярная песня на радио» (Shape of you) и «Лучший музыкант мужского пола».

Певицей года признана американская дива Тейлор Свифт. Титул лучшей группы получил инди-рок-коллектив Imagine Dragons.

Напомним, недавно радиостанция Smooth Radio обнародовала топ из 500 лучших песен всех времен. На первом месте оказалась песня Ширана Perfect. В целом, в рейтинг вошли четыре композиции исполнителя, три из которых оказались в первой двадцатке.

Эд Ширан — 27-летний певец, записавший три номерных альбома.