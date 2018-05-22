Филипп Киркоров придумал, как победить России в следующем «Евровидении»

Именитый поэт-песенник Михаил Гуцериев отметил свое 60-летие в Государственном кремлевском дворце 19 мая

Михаил Гуцериев

На афише праздничного концерта зачилось «Всё звезды» - и без всякого преувеличения так оно и было. Среди выступавших в Кремле звезды были Валерия, Стас Михайлов, Григорий Лепс, Полина Гагарина, Ани Лорак, Натали и многие другие.

Ради юбилейного вечера даже прервала свое многолетнее творческое молчание Алла Пугачева, которая вышла на сцену в начале 3,5-часового марафона, чтобы исполнить две песни на стихи юбиляра - «Не звони» и «Тянет сердце руки». Примадонна рассказала, как несколько лет назад ее пригласили на «Новую волну», куда она отнюдь не горела желанием ехать. Но тут как раз Михаил Гуцериев очень кстати предложил ей эти две песни, в которых она узнала описание своей жизненной ситуации. Дескать к одному (Максиму Галкину) ее сердце «тянуло руки», а другой (Филипп Киркоров) все звонил, но у нее «все прошло».

Алла Пугачева

Многим номерам концерта был присущ восточный антураж. Среди них – дуэт Жасмин и Дениса Клявера «Любовь-отрава». Певица Натали с песней «У меня есть только ты» выступила в компании танцовщиц в национальных индийских костюмах и бутафорского слона в натуральную величину. Рада Рай исполнила «Территорию любви», восседая в исполинском чайнике, будто позаимствованном из сказок «Тысячи и одной ночи».

Натали

Сильное впечатление как на зрителей, так и на ведущих произвело выступление Ани Лорак, которая исполнила «Осеннюю любовь», стоя в стволе красочного интерактивного дуба. Виктор Рыбин и Наталья Сенчукова спели «Крестики-нолики» в окружении танцующих на партах девушек и парней в школьной форме. Исполняя песню «Спелый мой», певица Слава парила над сценой в роскошном ложе, а участники «На-На» представили «Зинаиду» вместе с неоновыми роботами. Продюсер группы Бари Алибасов рассказал зрителям, что в скором времени «нанайцы» совместно с Михаилом Гуцериевым выпустят альбом клубной танцевальной музыки.

Номер Ани Лорак

Концерт объединил представителей самых разных жанров. «Хор Турецкого» спел «Улыбку Бога» и посвятил юбиляру стихотворение, заканчивающееся словами: «Боже, Гуцериев – он такой один». Александр Малинин представил романс «О любви иногда говорят», где Михаил Гуцериев выступил автором не только слов, но и музыки. За рок-звучание оказались ответственными «Земляне» с «Одиночеством» и Максим Покровский с «Истамбулом». «И в глаза, и за глаза всем говорю, что Михаил Гуцериев делает большие мужские дела, глядя на мир детскими глазами», – заявил Максим Покровский.

Валерия

Дверь в творческую лабораторию Михаила Гуцериева приоткрыл ведущий концерта Николай Басков, рассказавший, что поэту для вдохновения нужно всего четыре составляющих: ручка, бумага, чай и дождь. Данное утверждение проиллюстрировала Кристина Орбакайте с песней «Одна на двоих бессонница». «Ваша муза родилась вместе с вами, и именно благодаря ей мы все здесь сегодня собрались», – сказала певица.

Песни Михаила Гуцериева вдохновляли многих артистов на образные импровизации. Например, Александр Буйнов, спев «Две жизни», посвятил юбиляру притчу о человеке, который полжизни прожил в долине реки среди талой воды, но увидев вершины заснеженных гор, отправился их покорять, несмотря на страх лишиться своего комфорта. Николай Басков, представив «Вишневую любовь», выразил уверенность, что творчество принесёт Гуцериеву бессмертие.

Стас Пьеха обратил внимание на то, что в тексте песни «Несовместимая любовь» Михаил Гуцериев делится очень личными подробностями, поэтому исполнять такой материал – очень ответственное и почетное дело. Михаилу Шуфутинскому достался самый, пожалуй, сокровенный номер «Мама», во время исполнения которого сценический экран превратился в семейный альбом поэта. «Не могу принять эти аплодисменты – все аплодисменты сегодня адресованы Михаилу Гуцериеву», – сказал Шуфутинский.

Михаил Шуфутинский

Финал концерта выдался очень эффектным. Филипп Киркоров вышел исполнять песню «Химера» в черном костюме, а по ходу номера цвет сценического наряда внезапно изменился на красный. Поздравляя Гуцериева, певец настойчиво попросил написать песню для следующего «Евровидения», утверждая, что только так Россия может победить в этом конкурсе. Завершился концерт новой песней Михаила Гуцериева «С днем рождения», которую совместно исполнили все участники вечера.

Среди зрителей концерта почетные места заняли Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, Иосиф Кобзон, Сергей Степашин. Во время технической паузы Басков решил поинтересоваться у них, какую фразу они бы хотели видеть в новой песне Гуцериева. Сергей Степашин привел было цитату из Дмитрия Медведева «лучше свобода, чем не свобода». Но Басков остроумно парировал, что все мы больше помним другую нетленку от премьера: «Денег нет, но вы держитесь».

Фото предоставлено пресс-агентом концерта ИА InterMedia