Visions Of Atlantis «The Deep & The Dark»

Исполнитель: Visions Of Atlantis, Название: «The Deep & The Dark», Стиль: симфо-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Судя по всему, симфо-металлисты — крайне впечатлительные, обидчивые и ранимые люди. Иначе, как объяснить частые смены состава в большинстве подобных групп. Феноменальная текучесть кадров не миновала и австрийцев Visions Of Atlantis. Вокалистки здесь сменяли одна другую. Гитаристы уходили, приходили, и опять уходили. Басисты тоже менялись.

Неизменным оставался лишь барабанщик, что порою приводило к вопиющим проявлениям волюнтаризма. На просторах интернета можно сыскать смешную матерную гонзо-рецензию, автор которой неподдельно возмущается, что на альбоме слышна одна сплошная долбежка — и ничего более.

В «The Deep & The Dark» барабаны уже не выпирают, но от этого ничуть не легче. Скорее, проблема обратная: звук выхолощенный, а драйва практически ноль. Если вы обещаете в название «глубину и тьму», то будьте добры, нарулите густые басы, сочный женский вокал, плотоядные мужские рыки и сорвавшиеся с цепи гитары.

На поверку же всё это присутствует лишь в треке «The Grand Illusion», который действительно хорош. Остальное слишком смахивает на саундтрек к девичьим мультфильмам про подводных принцесс, которым не дано любить простых смертных, и от этого на сердце смутная тоска. Первыми двумя песнями хоть сейчас озвучивай какую-нибудь «Русалочку» - не ошибешься.

Практически везде новая вокалистка Клементин Делони поет так, будто боится могущественного Карабаса Барабаса. Просто убивают и тексты с оборотами «ты в моем сердце» и «целуй мои губы». Ну и вокруг — рафинированные гитарки, колокольцы, клавишки, всплески, ахи-вздохи. Добро пожаловать на Праздник Нептуна!