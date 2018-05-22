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«СерьГа», 25 мая, «ГЛАВCLUB GREEN CONCERT»

17:25 22.05.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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Основанная экс-басистом легендарной "Бригады С" Сергеем Галаниным, группа "СерьГа" с ходу заняла место в элите русского рока

Появившись на свет вскоре после выхода галанинского сольника "Собачий вальс" (куда вошли такие хиты, как "Спокойной ночи" и "А что нам надо"), свой первый концерт "СерьГа" отыграла в жанре "разведка боем" - в компании именитых "Алисы" и "Чайфа".

Собранная под самоуверенным (но не самонадеянным!) слоганом "Для тех, у кого есть уши", без малого четверть века спустя "СерьГа" остается образцом долговечности и оплотом стабильности, о чем исправно напоминают как записи группы (вроде прошлогоднего альбома "Приметы"), так и многочисленные сторонние активности ее бессменного фронтмена.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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