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В День славянской письменности в Коломне выступит хор из 1000 человек

12:06 22.05.2018
Иллюстрация с сайта vao-mos.info
Иллюстрация с сайта vao-mos.info
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Центром празднования Дня славянской письменности станет подмосковный город Коломна.

Основные торжества во славу Кирилла и Мефодия пройдут там уже в пятый раз, сообщает канал «360 градусов». «Главной площадкой праздника будет сцена Конькобежного центра „Коломна“, на которой выступит сводный хор Московской области в составе одной тысячи человек: 38 хоровых коллективов из 21 муниципального образования региона. Всего в мероприятии примут участие более трех тысяч человек. Одновременно на Красной площади в Москве состоится Всероссийский праздничный концерт, посвященный Дню славянской письменности и культуры. В составе сводного хора на главной площади страны впервые выступят 9 хоровых коллективов Подмосковья», — сообщила министр культуры Подмосковья Оксана Косарева.

На сей раз темой праздничного концерта станет «Дружба славянских народов». Срециально для участия в празднике приглашен Народный хор из Витебска, художественный руководитель — заслуженный артист Республики Беларусь Игорь Кецкин.

Музыкальное сопровождение праздничного концерта обеспечит академический симфонический сводный молодежный оркестр «Московская симфониетта» под управлением заслуженного артиста РФ, заслуженного деятеля искусств РФ Алексея Шеина.

Ведущими праздничной программы станут российская эстрадная певица, актриса, теле- и радиоведущая Илона Броневицкая и актер Московского областного государственного театра юного зрителя Михаил Дорожкин.

Темы: Православная церковь в России, Русская душа, Музыка в России, Персоны и события в мире классической музыки, Персоны и события в мире музыки, Праздничные дни и памятные даты в России
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