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Шарль Азнавур перенес свое возвращение на сцену из-за болезни

12:14 23.05.2018
Шарль Азнавур. Фото с сайта kinopoisk.ru
Шарль Азнавур. Фото с сайта kinopoisk.ru
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Французский шансонье Шарль Азнавур отложил дату возобновления мирового концертного тура на 30 июня в связи с состоянием здоровья.

Доктора настоятельно порекомендовали артисту повременить с выходом на сцену и продолжить лечение, сообщает ТАСС. Певец послушался и отказался от выступления в Монако, запланированного на 5 июня, участия в фестивале «Алуна» во Франции 16 июня и концерта в Италии 23 июня.

Новая дата возвращения Азнавура на сцену - 30 июня, на нее у певца запланирован концерт в Лондоне. Затем шансонье продолжит тур в Испании, Германии, Хорватии, Японии, на Украине, в Бельгии и нескольких городах Франции.

12 мая Азнавур в своем имении, расположенном на юге Франции, упал, сломав плечевую кость левой руки, из-за чего ему наложили гипс. Из-за травмы французскому шансонье пришлось перенести на неопределенный срок намеченные на май концерты в Японии и Узбекистане.

Ранее, апреле Азнавур был вынужден отменить концерты в Санкт-Петербурге и Москве после того, как у него произошел мышечный спазм спины. 22 мая знаменитый французский артист отмечает 94-летие.

Темы: Звезды зарубежного шоу-бизнеса, Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире эстрадной музыки
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