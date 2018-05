Anvil «Pounding the Pavement»

Исполнитель: Visions Of Atlantis, Название: «The Deep & The Dark», Стиль: хэви-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

В этом году канадская группа Anvil отмечает свое 40-летие. Страшно подумать, что ранние альбомы этого опередившего свое время коллектива послужили ролевой моделью для самой «Металлики»! Тем интереснее наблюдать превращение монстров металла в стареющих ретро-артистов, если не эксплуатирующих былые заслуги, то конвертирующих проверенные приёмы.

Открывашка «Bitch in the Box» весьма энергична по подаче, динамична по темпу, но текст её содержит стариковское ворчание по поводу засилья компьютеров. Не менее экстатичная «Ego» объясняет причины такого эскапизма: мол я король и с насиженного места меня не сдвинуть. Тягучая «Smash Your Face» напоминает фильм ужасов, в котором демонические клоуны вынуждают истерзанных героев веселиться против своей воли.

Далее бравурные рок-гимны, типа «Rock That Shit» и «Warming Up» перемежаются с невыразительными скоростной «Doing What I Want» и приблюзованной «Let It Go». Предсказуемую логику альбома немного нарушает пародийное шаманское вступление «Nanook of the North». Если бы таких отклонений от нормы на пластинке было бы побольше, это только бы пошло ей на пользу. Венчает альбом бонус-трек «Don't Tell Me» вновь погружает слушателя в блюзовую стихию, оставляя ощущение недосказанности.

Что тут добавить... Для ностальгирующих металлиситов старой школы это, наверное, хорошо. Для всех остальных — не очень.