«Би-2» возродят на своем фестивале повлиявшую на них группу

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Группа «Би-2» 6 июля впервые проведет свой музыкальный фестиваль в городе Бобруйск, где началась история коллектива.

Лева и Шура Би-2 давно вынашивали подобные планы. «Мы давно мечтали сделать свой фест - огромный open-air, попасть на который смогут все без исключения"» - цитирует ТАСС Шуру Би-2.

Участниками "Би-2 FEST" станут белорусская группа "Солнечная сторона", российский коллектив "Сети", Brainstorm из Латвии и американская группа Midnight Faces. Все эти музыканты так или иначе связаны с творческой историей "Би-2".

"Солнечная сторона" - это группа, из-за которой в принципе и появилась группа "Би-2". Эта команда, участником и автором песен которой был мой дядя Михаил Карасев, была невероятно популярна в Беларуси в 80-е и оказала на нас огромное влияние в самом начале нашего творческого пути, - пояснил Шура Би-2. - Более того, какие-то их песни, например, "Дурочку" и некоторые другие треки, мы переделали и включили в свой репертуар".

Команда "Сети", которой принадлежит песня Smile, создана флейтистом и соавтором текстов "Би-2" Яном Николенко. Команду Brainstorm белорусско-российские музыканты называют старыми друзьями. "Они много раз участвовали в наших проектах - и в студии, и на сцене. Это замечательная команда, очень хочется показать их и в Бобруйске", - заметил Шура. Песня Smile вошла в саундтрек фильма «Корпоратив».

Лос-анджелесскую команду Midnight Faces "Би-2" описали как "одну из самых интересных пост-панк-групп нынешнего времени". У российского слушателя будет шанс познакомиться с ними ближе в московском СК "Олимпийский" 27 октября.

Сами "Би-2" выйдут на сцену в конце фестиваля с двухчасовым шоу "Горизонт событий", которое уже увидели жители многих российских городов.