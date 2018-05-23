Хореограф Эндрю Палермо представит с театром «Гжель» шоу «LET GO»

15:23

В Москве пройдет показ танцевального шоу Московского государственного академического театра танца «Гжель» на сцене театра имени Пушкина 10 июня.

Автором идеи и хореографом-постановщиком шоу является знаменитый режиссер Эндрю Палермо, известный по постановкам театральных спектаклей, танцевальных рекламных кампаний и бродвейских шоу. Его спектакли всегда отличатся смелым и новаторским подходом к их замыслу и сценографии.

На сегодняшний день «LET GO» - самая личная и сокровенная постановка хореографа. Основываясь на собственном опыте, Эндрю Палермо стремится раскрывать реальность романтики во всем ее великолепии, изучая эволюцию отношений и потерь. «LET GO» - это острая и эмоциональная реакция на мой собственный неожиданно закончившийся брак! – откровенно признается Энди Палермо. – К сожалению, такие события довольно часто случаются в жизни людей».

Российская постановка Эндрю Палермо – первая его работа с академическим театром в России. Привычный народный стиль Театра танца «Гжель» Эндрю Палермо изящно сочетает с современной хореографией.