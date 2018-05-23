Александр Пушной отомстил фанаткам Егора Крида с помощью Егора Летова

Певец и шоумен Александр Пушной показал свою новую программу «8 струн в действии» в «ГЛАВCLUB GREEN CONCERT» 18 мая

Александр Пушной © KM.RU, Евгений Стукалин

Несмотря на то, что у Пушного в изобилии великолепных авторских песен, на своих концертах он почему-то делает ставку преимущественно на кавер-версии. «8 струн в действии» - не исключение. Это серия каверов на российских и зарубежных исполнителей плюс несколько произведений самого Пушного. Сыграно это всё певцом в экспериментальной подаче на восьмиструнной гитаре и в сопровождении группы «Джанкой бразерс»,

Пушной предпочитает существовать по принципу «котлеты отдельно, мухи отдельно». Свою телевизионную известность он никогда не пытался использовать для продвижения песенного творчества. Поэтому, выпустив в 2007-м первый альбом «Пушной.ru», он принципиально не давал несколько лет концертов, считая что люди вовсе не побегут платить деньги за то, чтобы узреть воочию лицо из телевизора. Его опасения не оправдались, и первые выступления Пушного всегда проходили с полными залами. Однако он всё равно старался не перекармливать собой публику частыми сетами. Так что в «ГлавКлубе» вновь совершенно закономерно случился аншлаг.

Александр Пушной © KM.RU, Евгений Стукалин

Ситуацию с посещаемостью собственных выступлений Пушной описал в начале концерта самоиронично. По его словам, на первый концерт пришли бесплатно 75 друзей, через несколько лет пришли все те же самые люди, но за деньги. А теперь они заплатили деньги и не пришли. «В следующий раз, видимо, просто соберем деньги — и не будем играть концерт», - подвел итог своей маркетинговой политики шоумен.

На концерте были сыграны, как широко известные номера Пушного, так и сюрпризы. Некими константами оказались «NirVenus» (мэшап из «Smells Like Teen Spirit» Nirvana и «Шизгары»), «Трава у дома» «Землян» и дивный номер от королевы гроулинга Виктории Айзентир «Твоя любовь была мираж (тебе был нужен мой гараж)». Кто не помнит, именно Айзентир достоверно изобразила гламурную профурсетку в одной из ранних песен Пушного «Невезуха — нету слуха».

Как и было обещано, на концерте Пушной много экспериментировал. Несомненным козырем концерта стала «Это не любовь» Виктора Цоя, переведенная из мажора в минор. Благодаря этим нехитрым манипуляциям и утяжеленному саунду, песня зазвучала как безысходное полотно в стилистике doom metal. Еще одну «киношную» вещь «Видели ночь» музыканты сыграли в более привычной для последователей группы Zdob si Zdub «цыганской» обработке. Предваряя эту песню. Пушной заметил, что она вшита в ДНК каждого из нас, и каждый помнит её наизусть, даже если не подозревает об этом. Судя по реакции зала, певец был недалёк от истины.

Нашлось место в программе и абсолютно сербезным вещам. К ним относилсь песня о смерти «Переведи меня через майдан» на стихи украинского поэта Виталия Коротича в русском переводе Юнны Мориц. Песню о войне «За себя и за того парня» Пушной посвятил аудитории 40+. А от девочки 18+ на одном из недавних корпоративов его разочаровали. Пушной вспомнил, как приняв от них заказ на «песню Егора», он радостно зарядил было песню Летова, но, как выяснилось, они заказывали лишь Крида. В отместку им Пушной сыграл-таки в «ГлавКлубе» «Всё идёт по плану» «Гражданской Обороны» под экстатичный возглас «Летов жил! Летов жив! Летов будет жить!».