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Минкульт раскрыл информацию о доходах и имуществе деятелей культуры

12:30 24.05.2018
Юрий Башмет. Фото со страницы музыканта в Facebook
Юрий Башмет. Фото со страницы музыканта в Facebook
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Министерство культуры РФ 23 мая сделало общенародным достоянием сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера деятелей культуры, занимающих должности в организациях, которые выполняют поставленные перед ведомством задачи.

Исходя из этих данных, руководитель «Национального филармонического оркестра России» Владимир Спиваков заработал в 2017 году больше других деятелей культуры РФ, задекларировав более 82,2 миллиона рублей, сообщает РИА «Новости». Кроме того, Спивакову принадлежат два земельных участка площадью 2030 и 2000 квадратных метров, квартира площадью 76,8 квадратного метра, говорится в декларации.

Художественный руководитель симфонического оркестра «Новая Россия» Юрий Башмет за минувший год заработал 60,2 миллиона рублей. В его собственности находится земельный участок площадью 5438 квадратных метров, дом площадью 360 квадратных метров, две квартиры площадью 118,9 и 83,2 квадратных метра, а также два автомобиля — легковой Cadillac DeVille и легковой Mercedes-Benz G-Wagen.

Одним из самых высокодоходных деятелей культуры стал худрук театра Наций Евгений Миронов, который задекларировал доход в размере 55,5 миллиона рублей, в его индивидуальной собственности находятся две квартиры площадью 113,2 квадратных метра и 70,8 квадратных метра.

Гендиректор "Мосфильма" Карен Шахназаров указал доход в 13,8 млн рублей, в в его собственности также автомобиль Mercedes Benz. В документе также указаны доходы театральных деятелей: худрука Малого драматического театра Льва Додина (24 млн рублей), худрука Театра Вахтангова Римаса Туминаса (19,7 млн), худрука "Сатирикона" Константина Райкина (12,8 млн), худрука Малого театра Юрия Соломина (11 млн), генерального директора Большого театра России Владимира Урина (8,2 млн) и ректора Академии Русского балета имени А.Я.Вагановой Николая Цискаридзе (9 млн).

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и деятели российского кино, Персоны и события в мире классической музыки, Министерство культуры РФ
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 18:26
Гость: Наша гордость.

Вот когда в сельском хозяйстве и на производстве будут такие зарплаты у агрономов, инженеров и конструкторов, то у нас будут лучшие товары народного потребления, лучшая техника, лучшие продукты. А пока только имеем высокооплачиваемых музыкантов, певцов, дирижёров, скрипачей, балерин, артистов и ..... имеем только зрелища. Остальным не суетиться.
24.05.2018, 18:01
Гость: Михаил

Так это если бы они работали.
24.05.2018, 16:50
Гость: Агнесса Псих

А что мешает зарабатывать так же? Таланту нема? Ну уж извиняйте.
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