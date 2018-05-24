Юлия Самойлова возмутилась своей дискриминацией по инвалидности

12:10

Юлия Самойлова поделилась со своими поклонниками самыми драматичными моментами жизни.

Одной из главных жизненных проблем певицы остается ее дискриминация по инвалидности. «Мало того что меня не пускали петь на праздничные городские мероприятия с формулировкой «Люди не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день, у них испортится настроение», так ещё и не пускали в различные заведения и даже магазины», рассказывает певица в своей дебютной книге. Как-то раз, рассказывает певица, ее даже не пустили на собственное выступление.

Книга Самойловой «Обычная необычная история» вышла в издательстве «ЭКСМО». Несмотря на игривое название книги, она отнюдь не предназначена для школьников, поскольку там имеются довольно откровенные моменты. Главным образом, издание нацелено на женскую аудиторию.

Самойлова никогда не мечтала стать писательницей, сообщает RT. Однако после неудавшейся поездки на «Евровидение» в 2017 году (тогда принимающая конкурс Украина запретила российской певице въезд на территорию страны) ей предложили издать автобиографию. Певица от предложения отказалась, поскольку решила, что такой жанр не потянет: слишком мало опыта. В результате было решено без присущего автобиографии официоза рассказать правдивую историю жизни от первого лица — с яркими диалогами и юмором.