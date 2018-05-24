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Юлия Самойлова возмутилась своей дискриминацией по инвалидности

12:10 24.05.2018
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Юлия Самойлова поделилась со своими поклонниками самыми драматичными моментами жизни.

Одной из главных жизненных проблем певицы остается ее дискриминация по инвалидности. «Мало того что меня не пускали петь на праздничные городские мероприятия с формулировкой «Люди не хотят смотреть на инвалидов в праздничный день, у них испортится настроение», так ещё и не пускали в различные заведения и даже магазины», рассказывает певица в своей дебютной книге. Как-то раз, рассказывает певица, ее даже не пустили на собственное выступление.

Книга Самойловой «Обычная необычная история» вышла в издательстве «ЭКСМО». Несмотря на игривое название книги, она отнюдь не предназначена для школьников, поскольку там имеются довольно откровенные моменты. Главным образом, издание нацелено на женскую аудиторию.

Самойлова никогда не мечтала стать писательницей, сообщает RT. Однако после неудавшейся поездки на «Евровидение» в 2017 году (тогда принимающая конкурс Украина запретила российской певице въезд на территорию страны) ей предложили издать автобиографию. Певица от предложения отказалась, поскольку решила, что такой жанр не потянет: слишком мало опыта. В результате было решено без присущего автобиографии официоза рассказать правдивую историю жизни от первого лица — с яркими диалогами и юмором.

Темы: Книги, Евровидение, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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Комментарии читателей
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24.05.2018, 14:12
Гость: Гость

Я, чтобы не быть инвалидом, чуть себя не угробила, но тем не менее внешне я выгляжу нормальной, как и все. Но один нюанс я все же не учла - да, внешне я здоровая, но это только внешне. На самом деле я достаточно слабый человек, чтобы конкурировать с нормальными здоровыми людьми - у меня организм попросту не выдерживает такого напряжения. А пособия уже никто не даст - я же как бы здоровая, а конкурировать с другими все равно не могу. Но кто же это знает, кто в это поверит. Это хорошо еще, что я не настолько бедная, а то хоть с голоду умирай. А если бы внешне была похожа на инвалида, то по крайней мере было-бы хоть какое-то снисхождение со стороны окружающий, а так - еще хуже относятся, чем к остальным. Просто я не позволяю так с собой, поэтому они уже настолько меня "ущемили в правах", что теперь даже им хуже от всего этого. А мне, наоборот - нормально. Сами в душу наплевали, поэтому что еще сейчас хотеть - вот и имеют результат. Как говориться, "скажи, любимая, ты этого хотела?"...
24.05.2018, 13:30
Гость: *

"Одной из главных жизненных проблем певицы остается ее дискриминация по инвалидности" - охренеть... А за что еще, кроме как за инвалидность, ее вообще на Евровидение двинули? Не может не может двигаться на уровне других участников - ладно, конкурс все-таки песенный, потому не обязательно(хотя и желательно!) жизнерадостно скакать по сцене, но так ведь и спела кое-как, в переходах и по электричкам можно найти певиц, гораздо более талантливых, чем она!
Поблагодарила бы, что дали ей шанс, извинилась бы, что спустила его в унитаз, да и закрыли бы эту тему навсегда - нет, она хочет и дальше щемить из публики слезу и копеечку!
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