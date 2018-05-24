Гражданская Оборона и Александр Рожков «Psychedelia Today» (2CD)

Исполнитель: Гражданская Оборона и Александр Рожков, Название: «Psychedelia Toda», Стиль: авангардный рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

С Егором Летовым Летовым на разных этапах записи сотрудничало множество креативных единомышленников, но на слуху из них осталось не больше трех-четырех. Одним из подзабытых персонажей оказался математик из Новосибирска и авангардный музыкант Алесандр Рожков — брат более известного участника студейных проектов «ГО» Валерия Рожкова. С Александром еще до «Гражданской Обороны» Летов и Кузя УО записали более чем странный двойник «Psychedelia Today».

Когда идеи мучительно не могут оформиться во что-то осязаемое, наступает время спонтанного музицирования. Отсюда — две «Психоделии» (Today и Tomorrow), обрамляющих историю «ГО» первого созыва. Ни о каких застывших формах здесь не может быть и речи, всё здесь предельно зыбко, расхристанно и атонально.

Большинство номеров альбома — хаотичное копошение разнонаправленных звуков с победоносно солирующей флейтой. Наличие хоть какого-то осязаемого блюзового квадрата — большая редкость («Полюса»). Пропуская через субъективное восприятие солдатские марши («Милитаризм»), африканские камлания («Вниз по Лимпопо») и регги-ритмы («?»). Кое-какие подсказки дают названия треков. Например «Москва» и «Вавилон» демонстрируют обрушение того, что, по идее, должны быть надежным и незыблемым. Та же тема была одной основных «Психоделии Tomorrow»).

На втором диске сосредоточенны произведения Кузи УО, а это значит, что здесь больше бардака, куража и необузданного веселья. Несмотря на то, что его «Весенняя терпимость» состоит из одних нечленороздельных междометий, трек изрядно смешит. А «Мнение обозревателя», это вообще анекдот калибра проекта «Коммунизм» (куда некоторые треки альбома параллельно и входили).

«Psychedelia Today» приоткрывает также дверь в поэтическую лабораторию Егора Летова. Стих «Подозрение», имеющий логику кошмарного сна, из которого никак не выпутаешься, автор читает с театральными интонациями, которые позже ему присущи отнюдь не были. Прощальная крохотка «В белом лесу никто никого не нашел», напротив, звучит растерянно. «Возвращение» же — не что иное, как прототип песни «Среди зараженного логикой мира», где Летов столбит основную идею всего творчества: война проиграна, армия разбита наголову, но одиночки остались и должны продолжать общее дело.