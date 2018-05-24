Deep Purple. 30 мая, СК Олимпийский

21:04

Культовая группа Deep Purple отметит свое 50-летие большим юбилейным концертом на сцене спорткомплекса «Олимпийский» 30 мая!

Это будет уникальная возможность увидеть одну из самых влиятельных групп в истории музыки. Deep Purple сыграют все лучшие и любимые хиты, а также новые песни двадцатого студийного альбома «inFinite», который и стал поводом для мирового турне.

Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и Дон Эйри — нестареющие рокеры продолжают путешествовать по всему миру с волной хард-рока, заряжая бешенной энергетикой и драйвом всех своих поклонников.

Каждый концерт группы — это виртуозное музыкальное исполнение, наполненное импровизациями и неожиданными ходами, нестареющие хиты и уникальное шоу.