Deep Purple. 30 мая, СК Олимпийский
Это будет уникальная возможность увидеть одну из самых влиятельных групп в истории музыки. Deep Purple сыграют все лучшие и любимые хиты, а также новые песни двадцатого студийного альбома «inFinite», который и стал поводом для мирового турне.
Иэн Гиллан, Роджер Гловер, Иэн Пейс, Стив Морс и Дон Эйри — нестареющие рокеры продолжают путешествовать по всему миру с волной хард-рока, заряжая бешенной энергетикой и драйвом всех своих поклонников.
Каждый концерт группы — это виртуозное музыкальное исполнение, наполненное импровизациями и неожиданными ходами, нестареющие хиты и уникальное шоу.