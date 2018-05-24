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Ozzy Osbourne. 1 июня, СК Олимпийский

21:08 24.05.2018

1 июня 2018 в московском "Олимпийском" в рамках прощального мирового тура даст концерты Оззи ОСБОРН - "Крестный отец хэви-метала".

Пятьдесят лет. 18262 дня. Более 2500 шоу.

Своим прощальным кругосветным туром артист Зала славы рок-н-ролла и обладатель Грэмми ОЗЗИ ОСБОРН отметит более чем пятьдесят лет музыкальной карьеры (как сольной, так и в качестве ведущего вокалиста группы Black Sabbath, образованной в 1968 году). Тур ОСБОРНА, который продлится вплоть до 2020 года, ознаменует окончание мирового гастролирования легендарного артиста.

"Люди постоянно спрашивают меня о пенсии",- говорит Оззи, - "Это будет мое последнее мировое турне, но может я дам еще пару концертов где-нибудь".

Начнутся гастроли с Мексиканского шоу, за которым последуют концерты в трех южноамериканских странах. Далее шестинедельная европейская часть тура как с сольными концертами, так и в составе различных фестивалей, берущая начало в России: 1 июня выступление в Москве и 3 июня в Санкт-Петербурге.

В запланированном туре ОСБОРНА будут сопровождать старые добрые Зак УАЙЛД (гитара), Роб "Бласко" НИКОЛСОН (бас), Томми КЛАФЕТОС (ударные) и Адам УЭЙКМАН (клавиши).

Российские шоу обещают стать не просто концертами, но настоящим громом, который пронесется через всю страну и надолго останется предметом разговоров и бурных обсуждений. Это последняя возможность воочию увидеть великого "Принца тьмы", одного из наиболее выдающихся музыкантов современности.

Темы: Звезды зарубежной музыкальной индустрии, Музыка в мире, Шоу и представления в России и за рубежом
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