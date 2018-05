Saxon «Battering Ram»

Исполнитель: Saxon, Название: «Battering Ram», Стиль: хэви-метал, Год: 2015

Обложка диска. Предоставлено издателем

Трудно выдать после 40 лет существования что-то по-настоящему оригинальное. Британцы Saxon особо и не пытаются. Их главная задача — удержаться на прежнем уровне. И справляются они пока с ней блестяще.

Альбом «Battering Ram» демонстрирует, как можно подавать олдскул в современной привлекательной обертке. Техническое оснащение у Saxon на высоте, поэтому звучит диск так, будто на первомайскую демонстрацию выехали три десятка новехоньких тракторов-катков, готовых в полном оснащении приступить к укладыванию асфальта.

«Саксонцы» не нуждаются в мишуре, вроде хлопотливых «Интро», потому с первых же секунд начального трека «Battering Ram» предлагают качественный забой. В «The Devil's Footprint» градус адреналинового буйства не снижается. Чуть больше вопросов вызывает «Destroyer» щенячий праздник непослушания которого был бы уместнее для более молодых и задорных коллективов.

Однако Saxon дает нам понять, что умеет приготавливать песни, сравнимые с выдержанным вином. Такова «Top Of The World» с приторными гитарами, у которой есть все шансы стать новым эталоном британского хэви. Но, положа руку на сердце, таковым можно считать и весь альбом.

Прощальная «Three Sheets To The Wind (The Drinking Song)», судя по витиеватому названию, преподносится авторами как один из своих главных козырей. Тем не менее, на роль саундтрека к очередной пьянке больше подходит не она, а две вкрадчивые «Queen Of Hearts» и «Kingdom Of The Cross» с дозированной партией акустической гитары. Знайте свою меру!