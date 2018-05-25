Ермен Анти («Адаптация»), 1 июня, « ПушкарёвЪ»

18:30

Ермен Анти - основатель, автор песен и вокалист культовой группы Адаптация

Песни Ермена - чистый и мощный протест, сгусток живой энергии. Бешеная энергетика и убежденность - его козырь. Это голос совести - безапелляционный, резкий, местами жесткий и злой. Именно так должна звучать в человеке совесть.

1 июня в Москве Ермен Анти презентует свою новую книгу «Так горит степь».

Будут песни, поэтический блок, автограф – сессия.

1 июня. Пятница. Клуб ПушкарёвЪ. Пушкарёв пер. 9, м. Сухаревская, Трубная

20:00.

В Питере аналогичный концерт пройдет в клубе "Ящик" 31 мая.