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Ермен Анти («Адаптация»), 1 июня, « ПушкарёвЪ»

18:30 25.05.2018
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Ермен Анти - основатель, автор песен и вокалист культовой группы Адаптация

Песни Ермена - чистый и мощный протест, сгусток живой энергии. Бешеная энергетика и убежденность - его козырь. Это голос совести - безапелляционный, резкий, местами жесткий и злой. Именно так должна звучать в человеке совесть.

1 июня в Москве Ермен Анти презентует свою новую книгу «Так горит степь».
Будут песни, поэтический блок, автограф – сессия.

1 июня. Пятница. Клуб ПушкарёвЪ. Пушкарёв пер. 9, м. Сухаревская, Трубная
20:00.

В Питере аналогичный концерт пройдет в клубе "Ящик" 31 мая.

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыкальные новинки, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире рок-музыки
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