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Украина опоздала с лишением Иосифа Кобзона наград

09:45 25.05.2018
Иосиф Кобзон © KM.RU
Иосиф Кобзон © KM.RU
Сюжет: Противостояние на Украине

Украина лишила государственных наград певца Иосифа Кобзона и заблокировала его активы, отказав ему в предоставлении визы.

Такой указ подписан президентом Петром Порошенко. Знаменитый артист и первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре имеет ордена «За заслуги» I, II и III степеней. Кобзон в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей отметил, что уже давно отрекся от всех украинских наград. «Я два года тому назад сказал, что отказываюсь от всех украинских наград. Поэтому власти с опозданием принимают какие-то мракобесные решения. Мне награды давала другая Украина, поэтому я дорожу теми наградами. А то, что сейчас так называемая мракобесная, проамериканская, новая Украина пытается принимать какие-то меры, я даже не знаю, как на это реагировать», — заключил Иосиф Кобзон.
 

Темы: Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Отношения России и Украины, Ситуация на Украине, Противостояние на Украине
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