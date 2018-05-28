Депп захотел в мавзолей и восхитился тысячелетней культурой русских девушек

09:45

Голливудский актер и по совместительству музыкант Джонни Депп прибыл в Москву для выступления с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри в рамках проекта Hollywood Vampires.

Звезда «Суини Тодда» успел посетить экспозицию музея советского поэта Владимира Маяковского, сообщает ТАСС. По словам музыканта, это один из самых его любимых поэтов, в котором были «страсть, драйв, много силы». Помимо этого, Депп высказал свое мнение о русских девушках. «Славянские черты лица — это красиво. Кроме того, у русских девушек в глазах тысячелетняя культура, это тоже вызывает притяжение», — добавил он.

Кроме того, Депп изъявил желание попасть в мавзолей Ленина – к счастью, пока не насовсем, а в качестве посетителя. Кроме того в планах артиста – визит в магазин музыкальных инструментов.

Депп выступит вместе с Элисом Купером и гитаристом Aerosmith Джо Перри в рамках проекта Hollywood Vampires 28 мая в СК «Олимпийский».

