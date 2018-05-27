Автобиография легендарного Оззи Осборна впервые выйдет в России

13:14

Российское издательство "Бомбора" анонсировала выход автобиографии легендарного Оззи Осборна.

Оззи ОСБОРН — один из самых знаменитых героев мирового хеви-метала. 100 миллионов пластинок с его участием разошлись по миру. Реалити-шоу «Семейка Осборнов», где он и его семья выступили в качестве главных героев, стало самым популярным в истории канала MTV.

Оборотная сторона впечатляющего успеха — уморительно смешная и трагически печальная. В книге Оззи с блистательным юмором описывает свой непростой путь к успеху. Эта книга появилась не благодаря, а вопреки. Вопреки тому, что юный Оззи был самым отстающим учеником в школе. Вопреки тому, что ему поставили диагноз «дислексия» — нарушение способности к чтению и письму. Вопреки тому, что сам автор с трудом верил, что из этой книги что-то выйдет, ведь он почти ничего не помнил из-за постоянных кутежей. Тем не менее, книга вышла. И вышла отличной.

В 2016 году Оззи и его первая группа «Black Sabbath» с триумфом выступила в Москве, собрав 35 тысяч зрителей в Олимпийском. В 2018 певец планирует повторить этот подвиг, но уже сольно. 1 и 3 июня Оззи даст прощальные концерты в Москве и Санкт-Петербурге, а затем завершит концертную деятельность. Специально к этому событию издательство «Бомбора» выпускает автобиографию артиста, которую русскоязычные поклонники ждали целых 8 лет.