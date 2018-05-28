Бари Алибасов назвал Левкина мерзавцем из-за использования бренда «На-На»

12:09

Создатель группы «На-На» Бари Каримович Алибасов высказал свое мнение о Владимире Левкине, который покинул группу несколько лет назад.

О соблюдении политкорректности продюсер при этом не заботился. «Он просто мерзавец, бесталанный, не умел ни петь, ни танцевать», - передает слова Алибасова «Суть событий».

Весь сыр-бор возник из-за афиши концертов Левкина в Ростове, в Краснодаре и в Германии. Соответствующий клочок бумаги, на котором написано название группы «На-На» и лишь мелкими буквами значится, что выступать будет только экс-участник коллектива Владимир Левкин, Алибасов показал в передаче «Привет, Андрей!». «Он ушел рано из группы, у него были психологические проблемы, семейные - были жены, женщины какие-то, с характером проблемы и с головой, - заявил Алибасов. - Это был единственный человек, с которым мы расстались очень грязно. Он просто мерзавец. Афиши висят вот такие, ну это как понимать? Права на название группы только у меня, а он пользуется «На-На» в своих целях. А как он поет? Позорище просто - ни голоса, ни слуха».

Алибасов припомнил, как первые три года творчества группы «На-На» за Владимира Левкина записывал песни другой музыкант - барабанщик Андрей Потанин. Присутствующий за столом с Алибасовым Владимир Левкин поначалу просто улыбался, а потом оправдался за афиши, мол, он понятия не имел, что директор сделает такие плакаты.

Ситуация накалилась, когда в студию зашла партнерша по гастролям Левкина, певица Маруся. Она стала защищать артиста, но вскоре оба раскланялись и удалились подальше от скандальных слов Бари Алибасова. "Через два года, когда он ушел и создал молодую группу, он заболел, но его артисты ни разу не пришли к нему в больницу. Только группа "На-На" его посещала", - добавил Алибасов