Бутусов приурочил к юбилею Санкт-Петербурга новый клип на старую песню

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Вячеслав Бутусов. Фото с офстраницы в Facebook

Легендарный отечественный рокер Вячеслав Бутусов устроил премьеру клипа на композицию «Синоптики».

Акция приурочена к 315-летию Петербурга, сообщает 78.ru. Слова и музыка — Бутусов, автор видео — известный екатеринбургский дизайнер Александр Коротич, создавший обложки к большинству культовых альбомов уральского рока 80-90-х.

В ролике на фоне графических видов старого города появляются фотографии рок-музыкантов которым и посвящена написанная в 1985 году песня «Синоптики». Композиция переиграна заново новым составом пока еще безымянной группы Бутусова.

Ближайший концерт Вячеслава Бутусова в Петербурге состоится 21 июня в БКЗ «Октябрьский». Также музыкант выступит на открытии кинофестиваля в Юрьевце Ивановской области 12 июня.