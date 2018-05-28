Сергей Галанин решил отдать дать погибшим подводникам

Группа «СерьГа» отметила свой день рождения большим концертом в ГЛАВCLUB GREEN CONCERT 25 мая

Двадцать три года назад совсем юная еще «СерьГа» начинала свою концертную деятельность с того, что поехала в гастрольный тур «ЧайФа», играя у них на разогреве. Судя по тому, что добилась группа за всё это время, данная стратегия сработала. И в «ГлавКлубе» благодарный Сергей Галанин, в свою очередь, тоже решил дать дорогу молодым. На разогреве у «СерьГи» сыграл молодой коллектив Dvaiodin — проект сыновей галанинского гитариста Андрея Кифияка Фила и Никиты. Получасовой сет дебютантом был принял зрителями вполне благосклонно.

Параллели с «ЧайФом» в течение этого концерта у музыкантов и их почитателей возникали еще не раз. Песня «Приметы» подвигла Сергея Галанина на эмоциональную тираду о том, что никому не стоит искать собственное дно, ведь если надо — оно само тебя найдёт. И тут же процитировал «чайфов» и Цоя: «Не дай мне повод, как говорится. Следи за собой, будь осторожен».

Вновь о традициях, заложенными екатеринбургскими коллегами, Галанин вспомнил, играя песню «Детское сердце». Под нее публика пустила синхронно «волну», с помощью поднятых вверх рук — совсем как в «Оранжевом настроении». Обрадовавшись, что зрители «нащупали тему», Галанин заметил, что и в структуре обеих песен есть немало общего: «Сначала такая же хренотень, а потом — хопа!»

На концертах «СерьГи» публика подбирается активная, поэтому флешмобы здесь стали обычным делом. Во время январского выступления группы в этом же клубе под песню «Я — бурый медведь» на сцену летели плюшевые медвежата. На сей раз исполнение композиции «Мой друг» сопровождалось поднятыми зрителями вверх фотографиями участников коллектива. А «Ромео и Джульетта» побудила людей продемонстрировать заготовленные заранее картонные сердечки.

В ответ Сергей Галанин тоже решил показать сюрприз в виде сыгранной более жёстко песни «Дверь на замке». В альбоме «Чистота» (2015) она представлена в виде дуэтом с Ютой и отличается аранжировкой в духе романтических песен советской поры. Теперь «в отсутствие девушки» «СерьГа» прямо на саундчеке перед концертом придумала играть отныне более мужскую версию этой вещи.

Настоящая мужская работа — Родину защищать. В «ГлавКлубе» «СерьГа» представила ставший уже традиционным для нее блок песен патриотической направленности. Только теперь в него добавилась еще и посвященная погибшим подводникам «Холодное море молчит», которая не игралась несколько лет. Как всегда, на очень высоком градусе прозвучала «Победа Белого Света», которую «СерьГе» посчастливилось играть в этом году 9 мая на Триумфальной площали. «Мы играли, а люди шли в составе Бессмертного полка, всё было очень трогательно», - поделился в «ГлавКлбе» своими впечатлениями от того концерта Сергей Галанин.

Отыграв 30 номеров, «СерьГа» решила подтвердить репутацию «странных людей», которые заканчивают свои большие концерты новыми песнями. На сей раз премьерой оказалась «Батарейки сели» сели из сайд-проекта Сергея Галанина ВИА «Дворняги». Судя по зрителям, принявшимся азартно подпевать незнакомый им пока припев, их заряда хватило бы еще надолго.