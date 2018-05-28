Алексей Давлетшин «Kiss & Fly»

Исполнитель: Алексей Давлетшин, Название: «Kiss & Fly», Стиль: инструментальный акустический рок, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Джазовые гитаристы находятся в России в некоем добровольно возведенном гетто с золотыми стенами и бриллиантовыми запорами. Их удел — играть по небольшим клубам, служа необязательным фоном для лениво жующей респектабельной публики. Алексей Давлетшин безжалостно ломает этот унылый стереотип и прорывается навстречу широкому слушателю.

Бывший участник оркестра Анатолия Василевского и ученик самого Алексея Кузнецова принципиально не играет на концертах чужой музыки, отдав ей дань лишь на первом своем альбоме «40» (2012). Не существует для него и жёсткой привязки к какому-то одному определенному стилю. Второй альбом Давлетшина «Moscow Traffic» (2013) был джазовым, третий - «Romantiс Man» (2015) — блюзовым.

Новая, четвертая по счету пластинка «Kiss & Fly» содержит в себе элементы и джаза, и блюза, и латино, однако все эти стили использованы лишь в качестве передающих состояние красок, а не являются самоцелью. Акустические по звучанию треки вышли на удивление запоминающимися, гибкими и пластичными. Давлетшин не занимается самолюбованием и никогда не извлекает звуки только ради того, чтобы продемонстрировать свою действительно виртуозную технику. Соответственно, и форма в «Kiss & Fly» отнюдь не преобладает над содержанием.

Многие инструменталисты дают своим трекам название от балды, но это явно не случай Давлетшина. Его диск «Kiss & Fly» сродни дневнику, где каждая запись — маленький кусочек жизни, который одинаково дорог автору вне зависимости от степени драматичности отраженных событий. Да и зачастую радость от грусти отличить сложно, как это происходит, например, в композиции «Memories», где энергичный фрагмент сменяется медитативным, а потом происходит синтез этих двух состояний.

Заглавный трек альбома, несмотря на своё полетное название, помогает слушателю прочувствовать всю гамму чувств, которые можно испытать после прощального поцелуя. «Autumn Disappointment» чем-то напоминает по настроению такое же «сезонное произведение» группы «Мегаполис» «Осень 86», где хандра способствует пробуждению твопрческого состояния. В «Roman Holiday» в какой-то момент на передний план выходит бас-гитара, что отлично передает противоречивый характер непоседливых итальянцев.

«Tatiana's Birthday» из трогательного посвящения жены превращается в хрестоматийное описание любого дня рождения, где непонятно, чего брольше — ностальгии по настоящему или жуткой суеты. В финальных треках альбома «Moscow Night» и «Moscow Rhythm» наблюдательный Давлетшин показывает два лика нашей столицы — обращенный в себя и изматывающе экстатичный. После напора «Moscow Rhythm» хочется немного прийти в себя и расслабиться, а значит есть смысл вновь вернуться к первой композиции альбома - «Memories». Кажется, автор всё предусмотрел до мелочей...