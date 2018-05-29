]]> ]]>
Главная Музыка Новости

«Чудо-женщина» отказалась вести «Евровидение-2019»

13:36 29.05.2018
Галь Гадот в фильме «Чудо-женщина». Фото с сайта kinopoisk.ru
Галь Гадот в фильме «Чудо-женщина». Фото с сайта kinopoisk.ru
Материалы по теме:

Сыгравшая заглавную роль в блокбастере «Чудо-женщина» израильская актриса Галь Гадот получила официальное предложение быть ведущей конкурса «Евровидение».

По установленной традиции, конкурс принимает страна-победительница предыдущего конкурса, а это как раз Израиль. Гадот отказалась от такого заманчивого предложения, сообщает ТАСС. «Галь была бы счастлива стать ведущей и частью «Евровидения», но, к сожалению, ей не позволяют этого сделать накладки в графике и другие обязательства», – говорится в заявлении, опубликованном на портале YNet News.

«Евровидение-2019» должно состояться в Израиле в соответствии с правилами конкурса, так как на «Евровидении-2018» победу одержала песня Toy израильтянки Нетты Барзилай. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже принял решение, что конкурс пройдет в Иерусалиме.

Израиль побеждал в «Евровидении» уже четырежды.
 

Темы: Израиль, Актеры и актрисы зарубежного кино, Евровидение, Музыка в мире, Персоны и события в мире поп-музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.