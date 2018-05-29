«Чудо-женщина» отказалась вести «Евровидение-2019»

13:36

Сыгравшая заглавную роль в блокбастере «Чудо-женщина» израильская актриса Галь Гадот получила официальное предложение быть ведущей конкурса «Евровидение».

По установленной традиции, конкурс принимает страна-победительница предыдущего конкурса, а это как раз Израиль. Гадот отказалась от такого заманчивого предложения, сообщает ТАСС. «Галь была бы счастлива стать ведущей и частью «Евровидения», но, к сожалению, ей не позволяют этого сделать накладки в графике и другие обязательства», – говорится в заявлении, опубликованном на портале YNet News.

«Евровидение-2019» должно состояться в Израиле в соответствии с правилами конкурса, так как на «Евровидении-2018» победу одержала песня Toy израильтянки Нетты Барзилай. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху уже принял решение, что конкурс пройдет в Иерусалиме.

Израиль побеждал в «Евровидении» уже четырежды.

