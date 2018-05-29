Скончался знаменитый эстонский оперный певец Мати Пальм

08:45

Видный оперный певец из Эстонии Мати Пальм умер 28 мая в возрасте 76 лет.

Скорбную весть распространил портал эстонского телерадиовещания ERR. «В понедельник на 77-м году жизни скончался выдающийся эстонский оперный певец, профессор Эстонской Академии Музыки и Театра Мати Пальм», — цитирует это сообщение РИА Новости.

Образование Мати Пальм получил в Таллинской консерватории, стажировался в Московской консерватории, миланском театре Ла Скала, в берлинской "Комише опер". С 1969 года — солист Эстонской национальной оперы, в разные годы был солистом Берлинской Национальной Оперы и аргентинского театра Колон.

В арсенале певца было более 60 оперных партий, в концертном репертуаре свыше 600 произведений, в том числе многие сочинения эстонских композиторов, Мати Пальм дал свыше 400 сольных концертов. В 1974 году Пальм стал заслуженным артистом Эстонской ССР, в 1980 году народным артистом Эстонской ССР, в 1982 году лауреатом Государственной премии СССР.

