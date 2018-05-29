Петербургский полицейский не узнал Бориса Гребенщикова

11:38

Стажер-полицейский не узнал Бориса Гребенщикова на уличном концерте «Аквариума» в Санкт-Петербурге.

В интернете распространилось видео, где БГ после спонтанного выступления со своими музыкантами на улице Питера подходит к стражу порядка, жмет ему руку и благодарит за опеспечение безопасности на концерте. Тот, он отрываясь от своего гаджета, невозмутимо интересуется: «Что за группа была?». «Аквариум», - так же невозмутимо отвечает Гребенщиков.

Традицию бесплатных уличных внеплановых выступлений БГ практикует уже не один год и старается сыграть в таком формате почти в каждом городе, куда приезжает на гастроли. На этот раз Борис Гребенщиков и музыканты «Аквариума» выступили 26 мая на Невском проспекте у площади Островского. Спонтанный уличный концерт слушали несколько сотен человек. В начале июня БГ официально представит в Москве и Петербурге новый альбом «Время N».