Школьники похитили сценические костюмы Киркорова

13:38

Органы правопорядка провели оперативное задержание похитителей сценических костюмов Филиппа Киркорова, украденных во время гастролей артиста в городе Павлово.

Воришками оказались двое 15-летних школьников, сообщает РИА Новости. «Установлено, что хищение совершили двое подростков 15-ти лет, учащиеся местной школы. Вечером 27 мая они проникли в фургон через боковую дверь и похитили 8 костюмов — 4 красного и 4 черного цвета», — цитирует агентство заявление МВД по Нижегородской области.

Полицейские поведали, что на следующий день подозреваемые принесли костюмы в школу, где проходили экзамены. Сейчас уже костюмы изъяты, по факту происшествия проводится проверка.

На данный момент непонятно, что послужило мотивом преступления – стремление подзаработать или хулиганство. Ранее подростки на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли.

