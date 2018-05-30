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Школьники похитили сценические костюмы Киркорова

13:38 30.05.2018
Филипп Киркоров © KM.RU
Филипп Киркоров © KM.RU
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Органы правопорядка провели оперативное задержание похитителей сценических костюмов Филиппа Киркорова, украденных во время гастролей артиста в городе Павлово.

Воришками оказались двое 15-летних школьников, сообщает РИА Новости. «Установлено, что хищение совершили двое подростков 15-ти лет, учащиеся местной школы. Вечером 27 мая они проникли в фургон через боковую дверь и похитили 8 костюмов — 4 красного и 4 черного цвета», — цитирует агентство заявление МВД по Нижегородской области.

Полицейские поведали, что на следующий день подозреваемые принесли костюмы в школу, где проходили экзамены. Сейчас уже костюмы изъяты, по факту происшествия проводится проверка.

На данный момент непонятно, что послужило мотивом преступления – стремление подзаработать или хулиганство. Ранее подростки на учете в комиссии по делам несовершеннолетних не состояли.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Персоны и события в мире поп-музыки, Скандалы в мире музыки и шоу-бизнеса
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Комментарии читателей
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30.05.2018, 16:04
Гость: ОКО

"Королю эстрады" давно уже пора на пенсию, тем более с козлиным голосом и непомерными амбициями человека, дарящего наслаждение и радость на концертах в Кремле под названием "Я". 90-е уже прошли Филлип, нельзя же все время верещать, что Ты чей-то тазик, плащь или еще что-то такое аналогичное. Ведь все это словесный и смысловой мусор и понос, которому ты посвятил свою жизнь. Пора опомниться.
30.05.2018, 15:52
Гость: Бтр

Филя нынче в фургонах проживае? Пацаны принесли брахло домой, увидели что принесли, и решили вернуть и стринги и перья разноцветные и забыть побыстрее.
30.05.2018, 14:27
Гость: Реалистъ

кому нужно это грязное грошовое тряпье и бабские труселя ?
мальчишки просто прикололись :))
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