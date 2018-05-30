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«Крематорий», 2 июня, «16 Тонн»

20:14 30.05.2018
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
Фрагмент афиши. Предоставлено организаторами концерта
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С юбилеем, ВОДКА!

Члены Всемирного Общества Друзей Кремации и Армрестлинга (ВОДКА) в 2018 году отмечают свой традиционный, а в этом году юбилейный праздник! 20 лет исполняется союзу любителей творчества самого весёлого на этой планете «Крематория».

Музыканты поведают не одну историю из бурной жизни группы и её легендарных персонажей, а также подведут итоги конкурса, который пройдёт в официальных пабликах КТ с вручением на сцене наград победителям и призёрам! Там же, согласно историческому тайному ритуалу, самых многолетних и преданных членов «ВОДКА» произведут в Рыцари (или Дамы) «Ордена Крематория»!
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире рок-музыки, Юбилеи и годовщины в мире кино и шоу-бизнеса
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