«Крематорий», 2 июня, «16 Тонн»

20:14

С юбилеем, ВОДКА!

Члены Всемирного Общества Друзей Кремации и Армрестлинга (ВОДКА) в 2018 году отмечают свой традиционный, а в этом году юбилейный праздник! 20 лет исполняется союзу любителей творчества самого весёлого на этой планете «Крематория».

Музыканты поведают не одну историю из бурной жизни группы и её легендарных персонажей, а также подведут итоги конкурса, который пройдёт в официальных пабликах КТ с вручением на сцене наград победителям и призёрам! Там же, согласно историческому тайному ритуалу, самых многолетних и преданных членов «ВОДКА» произведут в Рыцари (или Дамы) «Ордена Крематория»!

