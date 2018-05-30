Гитарист группы Anal Cunt скончался после падения с экскаватора

11:39

Участник металлического коллектива Anal Cunt Джош Мартин скончался после падения с эскалатора на 46-м году жизни.

Драматичный случай произошел в торговом центре в Провиденсе, штат Род-Айленд, сообщает Lenta.ru. По отчету полиции, Мартин «дурачился и катался на поручне эскалатора», в результате чего рухнул с него на пол, ударившись головой о стол в зоне ресторанного дворика. Музыкант получил травму головы, несовместимую с жизнью.

Полицейские подчеркнули, что рассматривают смерть Мартина как несчастный случай.

Anal Cunt — американская грайндкор-группа, образовавшаяся в 1988 году. Мартин вступил в коллектив в 1996-м. Anal Cunt перестала существовать со смертью лидера группы Сета Путнама — мужчина скончался в 2011 году в результате сердечного приступа. В дискографии коллектива насчитывается восемь студийных альбомов.

