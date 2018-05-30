Accu§er «The Mastery»

Исполнитель: Accu§er, Название: «The Mastery», Стиль: трэш-метал, Год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Наряду с Kreator, Sodom и Exodus немцы Accu§er могли бы запросто выбиться в лидеры мирового трэша. Но что-то дало сбой. Излишне перфекционистский подход нередко доводил старательных металлистов до изнурительного принципа «переписать всё заново», что выхолащивало саунд и разреживало дискографию команды. А в 1995-м группа замолчала на чертову дюжину лет.

«The Mastery» доказывает, что кровавых «акушеров» списывать со счетов покамест рано. Десять песен альбома одинаково напористы, нажористы, увесисты и зубодробильны. Явных провалов не наблюдается нигде, впрочем, и сугубо оригинальных находок – тоже.

С самого начала нам дают понять, что пленных в этой жаркой битве не будет. Суровая гитарная поступь надвигается в треке «Mission: Missile» постепенно и издалека, но закрепившись на искомых позициях, уже никуда с них не сходит. Безусловно? в альбоме есть краткие привалы и затишья перед боем, но они только подчеркивают бескомпромиссный посыл пластинки. Из подобных моментов можно выделить размеренное вступление в «My Skin» и шаманский финал «Solace in Sorrow», отсылающий к этническим экспериментам Soulfly.

Даже те песни, где по законам жанра можно было бы чуть ослабить вожжи, Accuser спуску не дают. В подземном путешествии «Catacombs» давящие своды гитарных риффов сменяются сверкающими лезвиями яростных соляг – опасность здесь подстерегает за каждым углом. Пригласительная открытка в ад «Into the Black» немедленно затягивает в водоворот инфернального буйства. Финальное семиминутное полотно с постоянно затухающими и возобновляющимися атаками как бы намекает, что, при прочих равных, эти грозные парни не желают расставаться со своими слушателями.

