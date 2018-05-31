Министерство обороны РФ научит рэперов родину любить

09:45

Министерство обороны России дало старт всероссийскому конкурсу «Служба по контракту - мой выбор!» среди контрактников и членов их семей на написание и исполнение песен на военную тематику.

Соискатели получат возможность создать музыку в любых стилях - от рока до этнофолка, сообщили в среду в военном ведомстве. «Минобороны России выберет среди военнослужащих самых талантливых рокеров, джазменов, рэперов и электронщиков, пишущих песни на военную тематику. На конкурс принимаются законченные музыкально-поэтические произведения (песни, видеоклипы), написанные и аранжированные военнослужащими и их близкими. Главное требование к произведениям - яркое отражение армейской тематики, образа жизни военнослужащих, героических страниц отечественной военной истории», - сказали в министерстве агентству ТАСС.

Подать заявку для участия в конкурсе можно до 15 июня 2018 года на сайтеЦентрального дома Российской Армии имени М. В. Фрунзе. Итоги конкурса будут подведены в ноябре текущего года.

