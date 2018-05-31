«Адаптация» запишет новый альбом при участии поклонников

15:36

Актюбинская группа «Адаптация» начала работу над новым альбомом.

В релиз с большой долей вероятности войдут неизданные песни, которые уже играются на концертах – «1.9.8.4.», «Акиматы просят огня», «Беспризорные люди», «Бурлаки и добровольцы», «Шаламовский блюз», а также неизвестный широкой публике материал. На многих своих концертах лидер группы Ермен «Анти» Ержанов говорит, что альбом посвящен необходимости давно назревших во всем мире перемен, поэтому его необходимо записать и издать уже к грядущей осени.

Для записи диска «Адаптация» решила прибегнуть к помощи поклонников. «Вот и наступил тот момент, которого все так давно ждали: группа «Адаптация» готова записать свой новый альбом. Есть отличный материал, новые песни и стихи… И, чтобы они воплотились на музыкальном диске, нам опять понадобится ваша помощь! Если вы хотите услышать наш новый альбом – присоединяйтесь к акции, помогите группе собрать деньги на запись альбома! Вместе мы сможем это сделать!» - говорится на официальном сайте группы. Сейчас настал финальный – самый ответственный этап краудфандинговой акции, а поэтому поддержка поклонников особенно важна.

Подробности об альбоме и об акции можно будет узнать уже 1 июня на сольном концерте Ермена Анти в московском клубе «ПушкаревЪ». В рамках выступления пройдёет презентации книги стихов Ермена Ержанова «Так горит степь», куда вошли его стихи и тексты песен, рассортированные по альбомам.

