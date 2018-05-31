Фестиваль домашних животных и их хозяев Petshop Days, 2 июня, Сад имени Н. Э. Баумана

18:10

Начало этого лета запомнится каждому, кто обожает домашних животных! 2 июня впервые в Москве в саду им. Н.Э. Баумана пройдет крупнейший семейный фестиваль Petshop Days, посвященный тем, кто не может представить себе жизнь без любимых питомцев

На 5Га земли гостей ждут:

• популярные блогеры, с которыми можно будет пообщаться и сфотографироваться: Глеб Корнилов и Чубака, Анна Magic Family, Мария Чиженкова, Виталий Пиганов и другие;

• известные теле- и радиоведущие: Тимофей Баженов, Евгения Тимонова, Григорий Манев и Алексей Верещагин;

• лучшие ветеринарные эксперты города, которые дадут бесплатную консультацию всем желающим;

• профессиональные фотографы для создания ярких, памятных фотографий на нескольких фотозонах;

• трогательный зоопарк;

• розыгрыш популярных смартфонов.



Весь день для посетителей будут играть диджеи, а ведущие мероприятия устроят конкурсы с призами, в том числе у участников будет шанс выиграть популярные смартфоны. Для тех, кто захочет отдохнуть от веселья, повара зоны «Фудкорт» и «Зооресторан» приготовят вкусную и здоровую еду, как для людей, так и для их домашних любимцев. И, конечно, на фестивале будет возможность абсолютно бесплатно сделать запоминающиеся фотографии для своих социальных сетей на неординарных фотозонах, которые соберут множество лайков.

Помимо зон «Блогеры», «Лекторий», «Фотозона», «Зооресторан» и «Фудкорт» организаторы подготовили для москвичей и гостей столицы еще несколько интересных тематических зон: «Маркет», «Petshop.ru», «Beauty Bar», «Дети», «Благотворительность», «Здоровье» и «Аджилити».

На площадке «Маркет» любители шоппинга могут приобрести для себя и своих питомцев hand-made продукцию, а в пространстве «Petshop.ru» - качественные корма, одежду, средства по уходу по приятно низким ценам.

Каждый сможет преобразиться: для питомцев будут работать лучшие грумеры в салоне красоты «Beauty Bar», а для их владельцев — лучшие визажисты ibody.ru.

Для тех, кто хочет взять питомца из приюта или помочь бездомным животным, будет работать пространство «Приюты». Все желающие совершить добро могут познакомиться с кошками и собаками, а также с представителями приютов.

На фестивале будет работать бесплатная выездная клиника, где у посетителей будет возможность получить консультации экспертов-ветеринаров и привести питомца на общий осмотр.

Кроме того, в зоне «Аджилити» можно будет немного подвигаться: владельцев собак ждут совместные спортивные упражнения с четвероногими любимцами, танцы и многое другое.

Для самых маленьких гостей фестиваля будет работать детская площадка с увлекательными играми, аниматорами и аквагримерами.

И это далеко не все! Мы обещаем зрелищное, веселое, интересное мероприятие, которое непременно понравится даже тем, у кого ещё нет любимых четвероногих друзей.

Когда: 2 июня, с 11.00 до 21.00

Где: Сад имени Н. Э. Баумана,

г. Москва, ул. Старая Басманная, 15

