Deep Purple попрощались по-русски с Москвой

Ветренным майским днем окрестности Проспекта Мира были заполнены неформалами разных поколений

Иэн Гиллан

Были здесь и рокеры старой формации, уже убеленные сединами, были и люди средних лет, кто с «хаерами», кто без, была и молодёжь. Некоторые из которых распивали из стаканов и бумажных пакетов нечто похожее на допинг. Те, кто часто бывает в тех краях, должно быть, поняли (на тот случай, если не знали точно), что выступает кто-то из «олдовых» рокеров. И, очевидно, не ошиблись: в Москву в очередной раз приехали Deep Purple.

Deep Purple – 50, так говорили афиши. У кого-то эта цифра могла вызвать что-то типа ужаса, ведь, получается, если группе 50 лет, то и сами мы уже не молоды. У кого-то, наверняка, вызвала восхищение – вот это да, 50 лет, это ж надо! А у кого-то, возможно, и пренебрежение – дескать, старики, куда им выступать.

Иэн Пейс

Так или иначе, но ветераны хард-рока празднуют в этом году свой полувековой юбилей и по этому поводу отправились, если верить названию тура («The Long Goodbye», «Долгое прощание») в свой последний тур. Однако, судя по тому же названию, прощание, если и будет, то будет действительно долгим – в конце концов, пример группы Scorpions у всех до сих пор перед глазами, сколько раз те только в одну Россию приезжали с «прощальными» концертами, однако ж ничего, выступают и по сей день.

Дон Эйри

С Deep Purple ситуация, в общем, схожая. С самого начала особо не верилось, что это будет действительно прощальный концерт. Вот когда приезжали Black Sabbath, тогда сразу было понятно, что это их последняя гастроль. А здесь – ни слова, ни полунамёка – ничего.

Роджер Гловер

Да и программа концерта ну никак не походила на подведение итогов. Это был «обычный» концерт Deep Purple, состоящий сплошь из привычного и любимого материала. Последний альбом "Infinite" был представлен лишь двумя песнями - "Time for Bedlam" и "Birds of Prey" - они прозвучали подряд одна за другой где-то в середине концерта, да и то, скорее, как формальность -совсем не представить новый альбом, наверное, было нельзя.

Роджер Гловер и Иэн Пейс

В остальном же сплошь хиты. Начав сразу с "Highway Star", передохнув на "Sometimes I Feel Like Screaming" и закончив, конечно же, "Smoke on the Water", Deep Purple показали, что старички они ещё ого-го. Каждый из заполнивших "Олимпийский" мог в этом убедиться - все музыканты группы исполнили по соло. Особенно успешным оно вышло у клавишника Дона Эйри - традиционные импровизации он сплёл с музыкой Рахманинова и даже с "Подмосковными вечерами".

Иэн Гиллан

Единственным напоминанием, что группе уже много лет и что, может быть, действительно, пора уже на покой, был голос Иэна Гиллана. Нет, он и сейчас в порядке, но вытягивать собственные вокальные партии ему всё сложнее и сложнее. Хотя, как минимум, на ещё одно «прощальное» турне его точно хватит.

Стив Морс

Отрицательных моментов в, в общем, хорошем, крепком, но, увы, не отличном, концерте, было всего два. Первый – это звук. Он был настолько плох, что порой все партии, в том числе, вокальная, смешивались в одну музыкальную кашу. Второй – это разогревающая команда. Есть негласное правило, что группа, выступающая на разогреве, должна выступать плюс-минус в том же жанре, что и основной артист.

Deep Purple

В данном же случае выбор был более чем странным. Возможно, на более камерной площадке и на концерте другого формата израильтяне Gunned Down Horses, играющие что-то наподобие тягучего альтернативного металла, имели бы большой успех, но в данном случае они вызвали у зрителей один вопрос – «зачем?». Многие находили ответ вне зала, в буфетах.

Иэн Гиллан

В остальном же было приятно ещё раз услышать одну из самых любимых в стране групп. Остается надеяться, что прощание, как и следовало с афиш, будет действительно долгим. Во всяком случае, уходя со сцены, ни Гиллан, ни остальные не стали говорить пафосных речей – лишь признались в любви. Можно сказать, попрощались по-русски.

Фотографии Антона Чернова предоставлены организаторами концерта