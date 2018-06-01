Гражданская Оборона «Здорово и вечно» (CD + открытка)

Исполнитель: Гражданская Оборона, Название: «Здорово и вечно», Стиль: панк-рок, Год: 2017

Обложка диска. Предоставлено издателем

К 1989 году СССР начал трещать по швам. В республиках мало-помалу поднимали голову национальные движения, чья буча вскоре обернется большой кровью и распадом великой страны. На полках магазинов — оглушающая пустота, на телеэкранах — сомнительные личности с завиральными идеями. И каждый тянет одеяло на себя.

В этой нервозной обстановке Егор Летов записал свои самые индустриальные альбомы. Все они, так или иначе, имели отношение к эпическому полотну «Русское поле экспериментов». Кроме того, студийное звучание тех лет постоянно пересекалось с саундом летовского сайд-проекта «Коммунизм». Размывание границ в социально политической жизни побуждало прибегать к аналогичным стратегиям и творцов.

«Здорово и вечно» - имеет статус радикального эксперимента для своих. Гитары размыты, ударные задавлены, в большинстве песен торжествует шумовая атака. Тексты балансируют между лозунгами и эскалацией экзистенциального ужаса. Обе точки сошлись в названии пластинки, которому главный роковед нашей страны Юрий Доманский посвятил целое исследование, связав его, в частности, с чеховским «весело и страшно» и «долгой счастливой жизнью», к которой Летов обратится позже.

Некоторые песни альбома «Здорово и вечно» оказались новаторскими по форме. «Заговор» - предтеча шаманского «Прыг-скока». «Всё совсем не то» поражает контрастом контрастом между крайне многословными куплетами и предельно лаконичным припевом. «Я не верю в анархию» - коллаж и едких замечаний друга Летова Игореза Рагулина.

Бонус альбома не менее примечателен. Здесь наличествует довольно редко встречающаяся «Паломники в Корею», текст которой написан в соавторстве с Олегом «Манагером» Судаковым, а также умопомрачительная версия «Новой правды» с изъятыми матерными фразами и бескомпромиссной аранжировкой в стиле «горный обвал».

Нынешнее переиздание «Выргрода», прежде всего, отличается приложенной открыткой (на которой, помимо прочих, присутствует Янка Дягилева) и возвращенной исходной обложкой с уходящими вдаль трубами. Надо признать, что такой индустриальный пейзаж лучше всего иллюстрирует весь сарказм фразы «Здорово и вечно», ведь здесь буквально негде глазу отдохнуть. А экипированные в заводские робы угрюмые младенцы Ганса Руди Гигера с переиздания «Мистерии года» 2007 года остались лишь на накатке диска.