Фестиваль «Дикая мята», 8-10 июня, Тульская область

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Крупнейший российский независимый фестиваль "Дикая мята", который пройдет 9-11 июня в Тульской области, объявил расписание выступлений

9 июня выступят Milky Chance (Германия), The Hatters, "Кирпичи", Guru Groove Foundation, Lucille Crew (Израиль) и другие. В ночной электронной программе первого дня - Mujuice, Oligarkh и Horja. 10 июня пройдут концерты Земфиры, Mgzavrebi, "Браво", Нейромонаха Феофана, "Аффинажа", Валентина Стрыкало, The Paz Band (Израиль.). Среди выступаюющих 11 июля - Brainstorm (Латвия), 25/17, Brothers Moving (Дания) и Animal ДжаZ. За три дня на четырех сценах пройдут концерты более, чем 70 артистов из разных стран мира. Полное расписание опубликовано на официальном сайте "Дикой мяты" (mintmusic.ru).

Помимо обширной музыкальной программы, Дикая мята” предлагает гостям множество других развлечений: от лекций и кинопоказов до спортивных игр. В рамках спортивной программы фестиваля будет действовать зона пляжных видов спорта, где посетители смогут поиграть в футбол, воллейбол, бадминтон, а также покататься на досках. Кроме того, на "Дикой мяте" пройдет чемпионат по кикеру. Среди участников лекционной части - актриса Ирина Горбачева, писатель-фантаст и популяризатор науки Тим Скоренко, а также радиоведущий и просветитель Леонид Клейн.

Отдельно стоит отметить заботу о комфорте зрителей - к услугам всех посетителей душ, зарядки для гаджетов, бесплатные кипяток и питьевая вода. Гости фестиваля могут приехать как со своей палаткой, так и разместиться в заранее подготовленном кемпинге, где есть и обычные трекинговые палатки, и улучшенные кемпинговые со всем необходимым для комфортного проживания. Кроме того, в окрестностях фестиваля много пансионатов и домов отдыха, где можно найти свыше 3000 спальных мест. "Дикая мята" заботиться и о самых маленьких зрителях, для многих гостей фестиваля приезд с детьми стал уже доброй традицией - на фестивале сооружена комната "Матери и ребенка", именно на "Дикой Мяте" в 2016 году впервые в фестивальной истории было сделано пространство, где разместились стиральные машинки, чайники и плиты, теплая вода и многое другое, что значительно упрощало быт юных меломанов и их родителей. Заручившись положительным опытом прошлого лета, организаторы обещают увеличить это пространство вдвое. Также на фестивале есть полноценный детский сад с профессиональными преподавателями, где можно оставить ребенка на несколько часов. Программа детского сада обширна и позволяет интересно провести время детям разных возрастов.

Поехать на "Дикую мяту" не сложнее, чем выбраться на загородный пикник. От платформы “Тарусская”предусмотрены трансферы до фестивальной площадки. Добраться на автомобиле не составит труда, к услугам автовладельцев - большие и удобные парковки. На укрепление грунта на парковках и выездах потрачено больше 1 000 000 килограммов гравия, о непогоде можно не волноваться - на площадке будет дежурить спецтехника, всегда готовая оказать бесплатную помощь автомобилистам.