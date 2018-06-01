]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Алсу присвоено звание заслуженной артистки России

09:45 1.06.2018
Алсу. Стоп-кадр
Алсу. Стоп-кадр
Материалы по теме:

Российский президент Владимир Путин выделил известную российскую певицу, народную артистку Республики Татарстан Алсу Сафину.

Соответствующим указом глава РФ присвоил певице звание заслуженного артиста Российской Федерации, сообщает News.Ru. А исходя из информации сайта полпредства Татарстана, звание приурочено сразу к двум круглым датам в жизни Алсу: ее 35-летию и 20-летию на большой сцене.

Напомним также, что в 2000 году Алсу представляла Россию на «Евровидении», заняв почетное второе место.

У певицы два гражданства российское и британское.
 

Темы: Звезды российской музыкальной индустрии, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Владимир Путин
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
01.06.2018, 12:41
Гость: Пенсионер П

Я тоже петь не умею.
Да и голоса нет.
Где бюст на родине?
01.06.2018, 12:06
Гость: SL

Эхх, жаль у меня не сиплый голос и не олигарх папа.
01.06.2018, 11:25
Гость: Интересно

сколько это стоит?
Все комментарии (4)
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.