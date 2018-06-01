Алсу присвоено звание заслуженной артистки России

09:45

Российский президент Владимир Путин выделил известную российскую певицу, народную артистку Республики Татарстан Алсу Сафину.

Соответствующим указом глава РФ присвоил певице звание заслуженного артиста Российской Федерации, сообщает News.Ru. А исходя из информации сайта полпредства Татарстана, звание приурочено сразу к двум круглым датам в жизни Алсу: ее 35-летию и 20-летию на большой сцене.

Напомним также, что в 2000 году Алсу представляла Россию на «Евровидении», заняв почетное второе место.

У певицы два гражданства российское и британское.

