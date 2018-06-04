Юлия Началова и экс-«татушка» дали концерт в Луганске

09:45

Отечественные поп-звезды Юлия Началова, бывшая солистка «ТаТу» Лена Катина и группа «Премьер-министр» дали в Луганске концерт, посвященный 80-летию со дня создания Ворошиловградской области.

Информацию о выступлении наших артистов в горячей точке подтвердил первый замминистра культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Назаревич, сообщает РИА Новости. «Сегодня на театральной площади Луганска прошел праздничный концерт к 80-летию создания Ворошиловградской области. В этом концерте принимали участие наши коллеги из Российской Федерации: Юлия Началова, группа "Премьер-министр" и Лена Катина», — рассказал Назаревич.

На бесплатный концерт на городской площади созывались зрители со всей Луганщины. «Эти путешествия в Донецк, в Луганск вообще греют душу. Люди приходят на концерты, я вижу, что они хотят получать удовольствие, они с хорошим настроением, это приятно очень видеть… Сейчас очень непростое время, я желаю всем сил, терпения и веры в светлое будущее», — сказала журналистам Катина.