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Юлия Началова и экс-«татушка» дали концерт в Луганске

09:45 4.06.2018
Юлия Началова. Фото с сайта kino-teatr.ru
Юлия Началова. Фото с сайта kino-teatr.ru
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Отечественные поп-звезды Юлия Началова, бывшая солистка «ТаТу» Лена Катина и группа «Премьер-министр» дали в Луганске концерт, посвященный 80-летию со дня создания Ворошиловградской области.

Информацию о выступлении наших артистов в горячей точке подтвердил первый замминистра культуры, спорта и молодежи самопровозглашенной Луганской народной республики Сергей Назаревич, сообщает РИА Новости. «Сегодня на театральной площади Луганска прошел праздничный концерт к 80-летию создания Ворошиловградской области. В этом концерте принимали участие наши коллеги из Российской Федерации: Юлия Началова, группа "Премьер-министр" и Лена Катина», — рассказал Назаревич.

На бесплатный концерт на городской площади созывались зрители со всей Луганщины. «Эти путешествия в Донецк, в Луганск вообще греют душу. Люди приходят на концерты, я вижу, что они хотят получать удовольствие, они с хорошим настроением, это приятно очень видеть… Сейчас очень непростое время, я желаю всем сил, терпения и веры в светлое будущее», — сказала журналистам Катина.

Темы: Донецк, Военные конфликты на территории бывшего СССР, Музыка в России, Персоны и события в мире музыки, Ситуация на Украине
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