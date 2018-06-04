]]> ]]>
Главная Музыка Новости

Россию на «Детском Евровидении» представит исполнительница «Непобедимых»

16:32 4.06.2018
Материалы по теме:

Суперфиналиста российского этапа конкурса «Детское Евровидение-2018» определили в «Артеке»

Россию на конкурсе представит 13-летняя Анна Филипчук из Барнаула, сообщает РИА Новости. Юная певица покорила жюри песней «Непобедимые». В итоге Филипчук оказалась лучшей не только по мнению жюри, но и интернет-пользователей, сделавших свой выбор. «Эту песню я обожаю, она учит верить в себя и никогда не сдаваться. Песня "Непобедимые" просто про меня. Была такая поддержка со стороны зрителей. Невероятный шквал аплодисментов просто оглушил меня. Это незабываемо!» – поделилась впечатлениями победительница.

Девочка призналась, что она не ожидала такого триумфа. «В ближайшее время я хочу снять музыкальный клип. Также планирую и дальше заниматься музыкой, и идти только вперед!», сказала она.

В этом году «Детское Евровидение» пройдет в Минске.

Темы: Евровидение, Музыка в мире, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru
Комментарии читателей
Оставить комментарий
]]>
]]>
]]>
]]>
]]>]]>
© ООО «КМ онлайн», 1999-2018 О проекте ·Все проекты ·Выходные данные ·Контакты ·Реклама
]]>
Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100
]]> 		Сетевое издание KM.RU. Свидетельство о регистрации Эл № ФС 77 – 41842.
Мнения авторов опубликованных материалов могут не совпадать с позицией редакции.
При полном или частичном использовании редакционных материалов активная, индексируемая гиперссылка на km.ru обязательна!
Мультипортал KM.RU: актуальные новости, авторские материалы, блоги и комментарии, фото- и видеорепортажи, почта, энциклопедии, погода, доллар, евро, рефераты, телепрограмма, развлечения
Если Вы хотите дать нам совет, как улучшить сайт, это можно сделать здесь. Хостинг предоставлен компанией e-Style Telecom.