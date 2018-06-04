Россию на «Детском Евровидении» представит исполнительница «Непобедимых»

16:32

Суперфиналиста российского этапа конкурса «Детское Евровидение-2018» определили в «Артеке»

Россию на конкурсе представит 13-летняя Анна Филипчук из Барнаула, сообщает РИА Новости. Юная певица покорила жюри песней «Непобедимые». В итоге Филипчук оказалась лучшей не только по мнению жюри, но и интернет-пользователей, сделавших свой выбор. «Эту песню я обожаю, она учит верить в себя и никогда не сдаваться. Песня "Непобедимые" просто про меня. Была такая поддержка со стороны зрителей. Невероятный шквал аплодисментов просто оглушил меня. Это незабываемо!» – поделилась впечатлениями победительница.

Девочка призналась, что она не ожидала такого триумфа. «В ближайшее время я хочу снять музыкальный клип. Также планирую и дальше заниматься музыкой, и идти только вперед!», сказала она.

В этом году «Детское Евровидение» пройдет в Минске.