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Валерий Леонтьев не выступил в Туле из-за проблем со здоровьем

09:45 5.06.2018
Валерий Леонтьев. Фото с сайта leontiev.ru
Валерий Леонтьев. Фото с сайта leontiev.ru
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Легендарный певец Валерий Леонтьев 4 июня перенес свое выступление в Туле по рекомендации врачей из-за повысившегося давления.

В данный момент здоровью певца ничего не угрожает, сообщила ТАСС по телефону его пресс-секретарь Татьяна Федоткина. «Концерт Валерия Леонтьева в Туле перенесен, потому что у него повысилось давление. Вызвали скорую помощь, медицинские работники попросили не рисковать здоровьем. С ним все в порядке, он уехал домой на своей машине», - сказала Федоткина.

Концерт артиста в Туле состоится 30 сентября, до этого времени назначены гастроли в городах Крыма и на Кавказе. «Это ближайшая свободная дата», - добавила собеседница агентства.

По ее словам, ухудшение самочувствия было связано с напряженным графиком артиста. "Человек месяц был в туре по Дальнему Востоку, проехал много городов. И просто это сказалось на самочувствии: разная погода, разные часовые пояса", - отметила она.
 

Темы: Звезды российского шоу-бизнеса, Музыка в России, Музыка и шоу-бизнес, Персоны и события в мире музыки, Персоны и события в мире поп-музыки
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05.06.2018, 13:41
Гость: старый

Валерий Леонтьевич Пугачёв приехал в Россию на заработки. Рубит бобосы по-тяжелому. Здоровье, ага, уже хромает, а в Майамах жить хочется и кушать вкусно тоже хочется. В России-то публика простая, благодарная, не то, что в америках или в европах. За бугром дефилировать хорошо, но платить тебе за кривлянье там не будут. Жить за бугром тоже хорошо. А кормят вкуснее всё-таки в родной Коми. Как был, так и остался (что для них, что для нас) ни рыба, ни мясо. Чужой клоун среди своих. Тяжкий твой крест, Валерий Леонтьевич...
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