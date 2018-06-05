Смех «Казнить нельзя помиловать»

Исполнитель: Смех; название: «Казнить нельзя помиловать»; стиль: панк-рок; год: 2018

Обложка диска. Предоставлено издателем

Истринский «Смех» оправдывает свое название на все сто. Для группы совершенно нет запретных тем, и если уж музыканты берутся за какое-то явление, то последовательно продергают его остракизму до конца. В прошлом альбоме высмеивались санкции, главное-рок-радио, российские власти и Иосиф Кобзон. А в альбоме «Казнить нельзя помиловать» основной мишенью оказываются межличностные отношения.

«Не быть м...аком» - такова квинтэссенция всего альбома. Судя по песне «Просто посидим» достигается это состояние просто: расположитесь с другом на кухне, распейте бутылочку и не расходитесь до тех пор, пока полностью не поймете друг друга. Соответственно, всё, что мешает этой гармонии, «смехачи» безжалостно выметают поганой метлой. Среди бичуемых язв — нелюбимая работа с негибким графиком («Контракт»), агрессия «православных активистов» («Оскорби мои чувства») и користолюбие меркантильных девиц («Новый айфон»).

«Смех» ориентируется на калифорнийский панк, но арсенал используемых нюансов достаточно широк. Направленная против «понаехавших» «П...уй в Москву») выдержана в ритме марша. Самоироничная «И.П. Чупэ» облечена в одежки лютого панк-хардкора. А «Новый айфон» радует продуманным диалогом обманутого героя с умеющей жить вертихвосткой — если бы в песне использовали женский вокал, было бы совсем хорошо.

«Казнить нельзя помиловать» - крепкий альбом пребывающей в отличной форме современной панк-банды. Вкус и мера музыкантам здесь изменили лишь однажды. В песне «Лобковый волос» буйная фантазия лидера группы Сергея «Чупэ» Метели привела его к сомнительной попытке раскритиковать с помощью порнографических реалий привычки хипстеров носить бороды. Не ту группу назвали «Порнофилдьмами».