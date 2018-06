На прощальном концерте Оззи Осборн пообещал вернуться в Россию

Конец мая ознаменовался нашествием в спорткомплекс «Олимпийский» «великих стариков».

28 мая там выступили Hollywood Vampires во главе с Элисом Купером, через два дня – отметили 50-летие своей творческой деятельности легендарные Deep Purple, а в День защиты детей в Москву пожаловал с прощальным туром сам Князь Тьмы – Великий и Ужасный Оззи Осборн.



© KM.RU, Евгений Стукалин

Очереди на вход в «Олимпийский», вызванные усиленными мерами безопасности, не позволили нам попасть к началу выступления разогревающей команды. И это тот редкий случай, когда KM.RU признаются, что жалеют об этом опоздании. Перуанцы Contracorriente (к слову сказать, лауреаты петербуржских «Белых ночей») порадовали динамичными номерами и отличным звуком, что совершенно нетипично для разогрева. Солист группы Ахмед Алькантара, скачущий по сцене аки резиновый мячик, раскачал настроенный поначалу скептически танц-партер, получив по окончании сета заслуженные овации. Тем же, кто не попал на выступление этих ребят, рекомендуем взять на заметку это название, и непременно сходить на их концерт, если перуанцы еще раз соберутся выступить в Первопрестольной.



© KM.RU, Евгений Стукалин

В ожидании выхода на сцену главного героя вечера публику разогревали сборником хитов другой рок-н-ролльной легенды – AC/DC. Пока техники срочно готовили сценическое пространство, собравшиеся в зале охотно распевали T.N.T. и It’s A Long Way To The Top.



© KM.RU, Евгений Стукалин

Наконец, свет в зале погас и на огромных панелях появилось фото… маленького симпатичного мальчика. Детское фото, как в калейдоскопе, стали сменять фото Оззи разных периодов вперемешку с фрагментами из концертных выступлений и видеоклипов, сопровождавшихся звуковым хаосом из оззиковых хитов, проигрываемых на взбесившемся магнитофоне. Звуковая и визуальная вакханалия неожиданно сменилась простой черно-белой надписью – OZZY, и под грозные звуки орфовской Carmina Burana долгожданная легенда явилась публике.



Фото: Росс Халфин

Оззи, появился на сцене, закутанный в фиолетовый халат, подобно боксеру (или рестлеру – благо в группе есть специалист), выходящему на ринг. О, если бы этот халат с блестками увидел Филипп Киркоров! Он бы зарыдал от зависти, а потом присоединился к Николаю Баскову, который уже несколько месяцев кричит о том, что Оззик сплагиатил его идею, и пытается вызвать рок-н-ролльщика на дуэль (вот только сомневаемся, что Осборну знакомы такие фамилии – Bask off и Kirkor off).

Впрочем, блестки были мгновенно сброшены и со словами “Let the madness begin!” Оззи ринулся в бой. Шоу стартовало с боевика Bark At The Moon. Все происходящее на сцене транслировалось два огромных экрана (и еще на две боковых панели поменьше). Между экранами возвышался огромный крест, окрашивавшийся по ходу действа в различные цвета, а то и вовсе охваченный языками пламени.



Фото: Росс Халфин

Мистическую атмосферу клавишного интро к Mr. Crowley, исполненного Адамом Уэйкманом, дополнило лазерное шоу. Но особый восторг у слушателей вызвало гитарное соло, исполненное Закком Уайлдом – недаром оно уже давно признано одним из лучших соло за всю историю heavy metal. В начале первого куплета боевика I Don’t Know Оззи слегка «промахнулся» мимо нот, что впрочем, ничуть не испортило впечатления от песни, но лишний раз доказало, что и на семидесятом году жизни легендарный рокер исполняет все исключительно вживую.

Конечно, не обошлось без исполнения саббатовской классики. Для основного сета были выбраны Fairies Wear Boots и War Pigs, во время исполнения которых клавишник Адам Уэйкман переключался на ритм-гитару.



Фото: Росс Халфин

Бесспорно вторым героем концерта стал Закк Уайлд. Оззи, семенивший по сцене своей знаменитой клоунской походкой, то и дело подбегал к своему давнему боевому товарищу, погруженному в гитарные запилы. А когда Оззи понадобилось передохнуть посередине сета, Закк спустился в пит и минут 15 радовал первые ряды партера попурри из осборновских хитов различных лет. Временами начинало казаться, что не было этих 29 (!) лет, и на сцене стоит все тот же молоденький паренек, впервые приехавший с Оззи в Москву в 1989 на Московский фестиваль мира. Но, увы, многое поменялось за прошедшие годы, и нам никогда уже не услышать барабанное соло Рэнди Кастилло. В этом туре место за ударной установкой было отдано Томми Клафетосу, уже успевшему побыть «уордозаменителем» в Black Sabbath. Томми продемонстрировал свое мастерство во время драм-соло, последовавшего за выступлением Уайлда. Вышедший после этого номера Оззи представил сопровождающий состав публике. Зал тепло приветствовал каждого из музыкантов, но при словах “Mister Zack Fucking Wylde” овации на трибунах перешли в восторженный рев.



Фото: Росс Халфин

Закк не только поразил всех своим исполнительским мастерством, но и продемонстрировал отличные вокальные данные, исполнив дуэтом с Осборном I Don't Want to Change the World.

Наконец, Оззи объявил, что сейчас будет последняя песня. “Мы сыграем еще одну песню, но если вы будете crazy – тогда, может, исполним еще парочку” – пообещал он залу. “I'm going off the rails on a crazy train” – радостно откликнулся зал. В какой-то момент Оззи схватил стоявшее в сторонке ведро и окатил первые ряды партера. После такого «крещения» уровень crazy у публики просто зашкалил.



Фото: Росс Халфин

Конечно, все понимали, что это еще не конец выступления. После небольшого перерыва Оззи появился на сцене и заставил зал скандировать “One more song! One more song!..”. Довольный результатом, певец порадовал публику шикарной балладой Mama, I'm Coming Home. Ну а последняя песня – она у Оззи уже много лет не меняется. И, слава богу, исполнение Paranoid прошло в этот раз без накладок, став завершением великолепного рок-н-ролльного праздника.

Примечательно, что для своего прощального тура крестный отец хэви-метала не выбрал ни одной (!) песни, выпущенной им уже в этом тысячелетии. Да и многие ли из поклонников звезды способны не то что напеть, а хотя бы вспомнить, что было записано на альбомах Black Rain или Scream...



© KM.RU, Евгений Стукалин

Перед выступлением Оззи пообещал, что прощальное мировое турне совсем не означает завершение концертной деятельности и заверил, что будет не прочь еще раз выступить в России. Но почему-то думается, что вряд ли. Очень похоже, что в минувшую пятницу мы были свидетелями того, как в великой истории по имени Ozzy Osbourne ставится не многоточие, но точка. И эта точка была поставлена красиво.